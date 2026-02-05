30歲男「眼小撐不開」！自卑常躲媽媽背後 醫揭4隱患：容易頭痛

記者鄭玉如／台北報導

彰化員林市一名30歲男子深受眼瞼下垂之苦，總是要用力抬眉、仰頭看人，不只眼睛容易疲勞、視線模糊，還常被人誤會「沒精神」、「意志消沉」，逐漸變得自卑，之後接受衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川的矯正手術，術後雙眼幾乎放大一倍。

呂明川表示，30歲林姓男子從小就有眼瞼下垂的困擾，部分黑眼珠被上眼皮遮住，經常被旁人貼上「沒精神」的標籤，甚至被嘲笑霸凌，導致他幾乎沒有社交生活。林男平時為了看清楚事物，多年來必須「用力抬眉」或「仰頭」來代償，導致眼部極易疲勞。

林男因眼瞼下垂，長期視線受限、自信下降，生活與社交受影響，接受「提眼瞼肌」矯正手術後，眼神明亮，心理與日常生活明顯改善。（圖／衛福部彰化醫院提供）

呂明川指出，根據林男的家人敘述，生理上的障礙逐漸侵蝕心理健康，林男變得不敢與人對視、缺乏自信，在工作與社交方面選擇退縮。多年來，他習慣躲在母親後面，就連就醫也需由母親陪同。林男曾感嘆「不是不想努力，而是眼睛真的撐不開。」

經診治發現，林男為功能性眼瞼下垂，可進行「提眼瞼肌」矯正手術，加強「睜開眼睛」的肌肉力量。呂明川指出，林男術後回診時眼神明亮，神情也變開朗，心態也出現轉變，他不再依賴母親，開始主動提起將規劃自己的社交與職場生活。

呂明川提到，眼瞼下垂在臨床上並非單純的美容問題，長期眼瞼下垂會導致視野受限，影響日常生活安全與開車視線；因過度使用眉部與額部肌肉，容易引發頭痛與眼周酸澀等慢性疲勞問題，也會造成心理衝擊，嚴重影響自我形象、自信心及社交能力。

