30歲男「長期吃加工食品」血便當痔瘡…確診大腸癌已惡化

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一名30多歲的林先生因長期以速食、炸物及加工食品為主食，數個月前陸續出現腹脹、排便不順及血便症狀，誤以為是痔瘡而未就醫，直至症狀持續惡化才前往彰化秀傳紀念醫院檢查，確診罹患大腸癌。

一名30多歲的林先生因長期以速食、炸物及加工食品為主食，數個月前陸續出現腹脹、排便不順及血便症狀。（圖／彰化秀傳紀念醫院）

彰化秀傳紀念醫院大腸直腸外科主治醫師陳重均表示，過去大腸直腸癌多見於中高齡族群，但近年已出現明顯年輕化趨勢，門診中不乏40歲以下的患者。另有一名20多歲女性，因工作壓力大、三餐不定時，長期以便利商店食品及手搖飲充當正餐，後因長期腹痛及排便習慣改變就醫，經大腸鏡檢查發現腸道病灶，進一步確診大腸癌。

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陳重均醫師指出，除家族病史外，飲食習慣改變是年輕型大腸直腸癌增加的重要原因之一，近年研究顯示，超加工食品攝取過多可能提高大腸直腸癌風險。他說明，超加工食品涵蓋速食、加工肉品、洋芋片、餅乾、糖果、含糖飲料及高油高鹽食品等，這類食品纖維含量不足，卻含有較多糖分、油脂及食品添加物，長期大量食用除增加肥胖及代謝疾病風險，也可能影響腸道菌叢平衡，進而提高罹癌機率。

彰化秀傳紀念醫院大腸直腸外科主治醫師陳重均。（圖／彰化秀傳紀念醫院）

陳重均醫師也提醒，大腸直腸癌早期症狀與痔瘡或一般腸胃疾病相似，包括血便、腹脹、腹痛、排便習慣改變、糞便變細或排便不乾淨感等，因此容易遭到忽略。不少患者直到持續出血、體重減輕或症狀加劇才就醫，往往錯失早期治療時機。

目前國民健康署建議，一般民眾自45歲起定期接受大腸癌篩檢；若有家族病史等高風險因子，則建議自40歲開始檢查。若出現血便、排便習慣改變或不明原因體重下降等症狀，即使年紀輕，也應儘速就醫，必要時透過糞便潛血檢查或大腸鏡進一步確認。

陳重均強調，大腸直腸癌已不再是年長者專屬疾病，平時應養成均衡飲食習慣，多攝取蔬果與高纖食物，減少加工食品及含糖飲料攝取，並維持規律運動與正常作息，同時配合定期篩檢並及早就醫，以提高早期發現的機會。

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