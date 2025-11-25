30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰

娛樂中心／蔡佩伶報導

祈錦鈅證實簽字離婚。（圖／翻攝自臉書）

30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。

據《TVBS新聞網》報導，祈錦鈅證實已於去年（2024）簽字離婚，祈錦鈅今（25日）在臉書中抒發恢單的心情，提到「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我」，表示彼此沒有感情基礎，因此自然不重視、沒有行動，感慨坦言獨自撐著破爛的身心靈一整年，表示自己沒有對不起任何人，同時也沒有拿任何人什麼，狀況讓網友十分擔憂。

廣告 廣告

祈錦鈅形容自己是「注定一個人孤軍奮戰」，不過她強調現在的自己很好，「請大家不用擔心」，幽默表示如果擔心她，就多發點工作給她，

祈錦鈅臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

舒華0偽裝現身街頭！針織外套滑落「露性感香肩」 雪白肌驚艷網

凌晨民宅惡火！64歲資深演員「驚傳在屋內」送醫後不治身亡

主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了

78歲樂壇天后罹癌悲吐真實心聲：捨不得死 最新身體現況曝光了

