30歲網紅直播衝人氣「自信跳橋」遭湍流捲走 岸邊找到遺體

哥倫比亞一名男網紅蒙托亞直播跳橋，卻被湍流捲走喪命。（圖／翻攝自X／estoescali_）

為流量玩出人命！哥倫比亞日前發生一起意外事故，年僅30歲的當地男網紅蒙托亞（Angel Montoya）為衝人氣，在直播時從考卡河上方的橋邊往下跳，沒多久遭湍流捲走，不幸溺斃，最終他的遺體在附近岸邊被尋獲。蒙托亞跳橋直播影片也成了他生前最後身影，他的悲慘遭遇令人不勝唏噓。

綜合外媒與哥倫比亞當地通報，這起奪命事故發生於考卡河流經里奧弗里奧與圖盧亞之間河段。從社群上流傳的畫面中可見，蒙托亞跳河前還向鏡頭揮手道別，便帶著自信笑容縱身躍入水中。蒙托亞跳入水中後，還有與橋上拍攝友人互動，並試圖游向岸邊。

豈料，水流過於強勁導致蒙托亞逐漸失去控制，最終被沖往下游、捲入水中，消失在河面和鏡頭中。而影片中還能聽到拍攝友人一開始焦急大喊，提醒他恐遭水流帶走，卻已無法挽回。

當地警消接獲通報後，立即出動志工消防隊及鄰近城市救援人員展開搜救，但因連日豪雨導致河水暴漲、水勢洶湧，救援行動受阻。直到事發數小時後，有在玻利瓦爾市一帶河邊工作的砂石商發現蒙托亞的遺體，通報後才由風險管理單位證實其死訊。

而當地風險管理與安全事務官員指出，目前正值雨季，已有近25個城鎮受暴雨與突發洪水影響，河川表面看似平靜，實則暗流強烈，極易將人捲走，呼籲民眾切勿冒險下水。相關單位也強調，生命無價，不應為追求網路流量而置自身安全於不顧。

事件曝光後，蒙托亞生前最後一場直播在網路上迅速流傳，不少網友湧入留言哀悼，也有人感嘆他事前沒有做好風險評估，最終為了流量賠上寶貴的性命。

