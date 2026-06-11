30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。
Cara Wu在IG貼文中寫道：「我在五月確診乳腺癌了。」面對確診，Cara Wu坦言自己反覆思索原因。她表示，主治醫師曾告訴她「不要問為什麼這種事會發生在妳身上，因為得乳癌的機率太高了」，然而她仍無法釋懷，強調自己在認識的人當中，生活方式可說是最健康的，「不菸不酒、早睡早起、規律健身重訓、幾乎都吃健康原型食物」，卻依然在30歲時確診。
反覆審視之下，Cara Wu認為長期情緒壓力是最可能的成因。她坦承個性一向壓抑謹慎，不習慣傾訴，總是優先考量他人需求而非自身感受，「寧願報喜不報憂，把他人的需求放在自己之上」。得知罹癌的當下，她第一個浮現的念頭並非自己，而是父母，「好不容易退休，接下來還要陪她看病、照顧她」，她在IG寫道：「真對不起他們！我就難過的大哭。」
經歷心境轉折後，Cara Wu在貼文中分享了自己的體悟，「現在明白隱忍情緒的壓力，身體是沒辦法消化掉的」，並以「世界就是會給哭鬧的孩子多一塊年糕的地方，去問、去請求、去要吧」鼓勵大家勇於表達。她也呼籲粉絲，遇到不合理的人或事，應少壓抑、少內耗，「該發瘋的時候就發瘋！」
根據乳癌防治基金會的文章指出，長期處於高度壓力會使發炎因子增加，進而削弱免疫系統，也因此更容易出現慢性發炎或各項疾病問題，一項「乳癌患者就醫歷程壓力調查」中更顯示，有超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦。
日本國立癌症研究中心曾在期刊《科學報告》發表的一篇研究也指出，精神壓力等級高的人也會有比較高的罹癌風險，日本國際醫療福祉大學醫院內科學教授一石英一郎也表示，其中又以肝癌（33％）、前列腺癌（28%）與胰臟癌（26％）占比最高。
另外，台灣的本土研究中曾指出，憂鬱症會增加2～3倍消化潰瘍的發生風險。而胃部反覆經歷潰瘍、癒合的過程，就會增加細胞變異的風險、造成胃癌機率提高。
Cara Wu也特別提醒所有女性，洗澡時應多留意胸部與腋下是否出現不正常腫塊，30歲以上更應定期接受乳房檢查。
更多中天新聞網報導
高雄法官拒押「3度放走暴力婦」並出怪裁定 檢官抗告又抗告
生理期前莫名易怒？營養師揭「雌激素」代謝不良是關鍵
李連杰女兒吐憂鬱症經歷 9大症狀要當心
其他人也在看
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
30歲美妝女神驚傳罹癌！不菸不酒、天天健身仍中鏢 淚揭最可能元凶
擁有超過20萬訂閱的美妝YouTuber Cara Wu近日無預警公開罹癌消息，透露自己於今年5月確診乳癌（乳腺癌），消息曝光後震驚不少粉絲。年僅30歲的她坦言，在得知診斷結果當下相當錯愕，因為自己長年維持健康生活習慣，不僅不菸不酒、規律運動，飲食也以天然原型食物為主，家族更沒有相關病史，讓她一度難以接受這個事實。
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
救助白米驚見活蟲! 五結農會允諾6/18前全數更換
北部中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣五結鄉農會代辦公糧救助米，結果收到米的民眾卻發現，白米裡居然有米蟲，而且分裝米的袋子，封口還有個大洞，照片曝光後引起討論，農糧署清查後表示，是封口機開機溫度不夠，導致封口不完全，加上高溫導致蟲卵孵化。農會承諾會端午節前，將發放出去的米全數更換。
快訊／川普下令「控制伊朗石油市場」 美股開盤4大指數、台指期夜盤均漲
本日戰爭動態為美股焦點，美國總統川普於Truth Social宣布，美軍即將猛攻伊朗，目標是「完全控制」該國的石油與天然氣市場。科技股消息則有，甲骨文（Oracle）的資料中心預估支出過高、英特爾（Intel）目標價被美國銀行（BofA）上調。今（11）日美股開盤，截至發稿時間4大指數均漲、台指期夜盤也漲133點，暫報43352點。
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
首度配息12元確定！「這水餃股」去年EPS衝12.84元新高 今年Q1再寫同期高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導連鎖餐飲集團八方雲集（2753）今（11）日召開股東會，通過2025年財報及盈餘分配案，決議配發現金股利11.5元及股票股利0.5元...
美國安會取消與鄭麗文會面？國民黨駁斥：特定媒體故意詆毀
國民黨主席鄭麗文現正率團在美國訪問，傳美國國安會取消與鄭麗文的會面，且未告知原因。國民黨今天（11日）表示，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。
財神爺敲門！威力彩頭獎飆9億元 趕快來對獎
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導威力彩連槓28期，本期第115000047期頭獎金額上看9億元。台彩今（11）日晚間開出最新中獎號碼，第一區號碼為：07、22、23、2...
大買的末路是迎下殺？外資、投信聯手殺「這伺服器代工大廠」…只有自營商力挺 網哀：又被蛋雕了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（11）日台股加權指數收盤43,149.46點，跌76.08點，跌幅0.18%，三大法人合計賣超353.91億元，觀察今日三大法人賣超個股前...
傳統醫療險「沒住院就不理賠」 石崇良喊話業者「轉念」：現在不付只會賠更多
傳統保單多以住院天數為理賠標準，惟現在隨著醫療進步，許多疾病治療住院天數都大為縮減，甚至根本不用住院，導致不少爭議。衛福部長石崇良今（11）日表示，很多醫療處置及手術不用住院，醫療費用只有住院的一半，保險業者何不轉念，現在不付的結果，就是導致大家都去住院，理賠金更多。石崇良表示，衛福部預計今年下半年開始推動「在家癌症治療」，比照國外經驗，讓民眾可選擇「在家化......
快訊／川普喊「今晚美軍將猛攻伊朗」：完全控制其石油市場
今（11）日台灣晚間美國總統川普表示，美國將對伊朗進行「非常猛烈的打擊」，該國的防空系統、海軍、空軍、雷達等防禦力量，還有大部分進攻能力都已不復存在，美國將一舉佔領哈爾克島（Kharg Island）和其他石油基礎設施，「並完全控制其石油和天然氣市場」。
台86線垃圾車「橫躺翻覆」釀交通癱瘓 回堵3公里塞爆
台86線垃圾車「橫躺翻覆」釀交通癱瘓 回堵3公里塞爆
川普:已密運億桶石油 伊再封荷莫茲
本報綜合外電報導 美國五月份消費者物價指數（ＣＰＩ），年增幅達四點二％，為近三年新高…
30歲美妝女神「不菸不酒」竟罹癌 反思病因崩潰吐真實心聲
YouTuber擁有20萬訂閱的美妝創作者「Cara」（Cara Wu），9日透過IG發出長文，透露自己在今年5月確診乳腺癌。她表示，因為後續還需等待CT、骨頭掃描與MRI等多項檢查完成，並在回診後才能確認治療方向，因此直到近日才對外說明，對於外界關心與擔心，她也表達歉意並感謝大家一路的關心與私訊。
威力彩連槓28期！頭獎狂飆9億元 最新獎號出爐
台灣彩券公司於11日晚間8時許，開出第11500047期威力彩號碼，連續28期槓龜，頭獎9億元。稍早獎號出爐，本期第一區獎號由小至大依序為「07、22、23、24、36、33」，第二區中獎號碼則開出「08」。
傅子純血癌病逝！《愛的榮耀》女星曝「生前消瘦」異狀 他笑回1句話令人格外心疼
傅子純日前因急性白血病驟逝，享年46歲，噩耗引發外界震驚。曾與他共同演出戲劇《愛的榮耀》的藝人吳欣樺於9日在社群平台發文哀悼，透露自己聽到消息兩天仍難難以置信，內心依舊充滿震驚與不捨，並回憶起兩人過去在片場的互動，字裡行間流露出對好友離世的悲痛。