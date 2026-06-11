30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣

30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。

30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌。（圖／翻攝自ayumi6532）

Cara Wu在IG貼文中寫道：「我在五月確診乳腺癌了。」面對確診，Cara Wu坦言自己反覆思索原因。她表示，主治醫師曾告訴她「不要問為什麼這種事會發生在妳身上，因為得乳癌的機率太高了」，然而她仍無法釋懷，強調自己在認識的人當中，生活方式可說是最健康的，「不菸不酒、早睡早起、規律健身重訓、幾乎都吃健康原型食物」，卻依然在30歲時確診。

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反覆審視之下，Cara Wu認為長期情緒壓力是最可能的成因。她坦承個性一向壓抑謹慎，不習慣傾訴，總是優先考量他人需求而非自身感受，「寧願報喜不報憂，把他人的需求放在自己之上」。得知罹癌的當下，她第一個浮現的念頭並非自己，而是父母，「好不容易退休，接下來還要陪她看病、照顧她」，她在IG寫道：「真對不起他們！我就難過的大哭。」

經歷心境轉折後，Cara Wu在貼文中分享了自己的體悟，「現在明白隱忍情緒的壓力，身體是沒辦法消化掉的」，並以「世界就是會給哭鬧的孩子多一塊年糕的地方，去問、去請求、去要吧」鼓勵大家勇於表達。她也呼籲粉絲，遇到不合理的人或事，應少壓抑、少內耗，「該發瘋的時候就發瘋！」

一項「乳癌患者就醫歷程壓力調查」中更顯示，有超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦。（示意圖／AI生成）

根據乳癌防治基金會的文章指出，長期處於高度壓力會使發炎因子增加，進而削弱免疫系統，也因此更容易出現慢性發炎或各項疾病問題，一項「乳癌患者就醫歷程壓力調查」中更顯示，有超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦。

日本國立癌症研究中心曾在期刊《科學報告》發表的一篇研究也指出，精神壓力等級高的人也會有比較高的罹癌風險，日本國際醫療福祉大學醫院內科學教授一石英一郎也表示，其中又以肝癌（33％）、前列腺癌（28%）與胰臟癌（26％）占比最高。

另外，台灣的本土研究中曾指出，憂鬱症會增加2～3倍消化潰瘍的發生風險。而胃部反覆經歷潰瘍、癒合的過程，就會增加細胞變異的風險、造成胃癌機率提高。

Cara Wu也特別提醒所有女性，洗澡時應多留意胸部與腋下是否出現不正常腫塊，30歲以上更應定期接受乳房檢查。

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