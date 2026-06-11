30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊

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美妝YouTuber Cara Wu日前透露確診乳癌，希望透過自身經歷提醒女性重視健康檢查。（圖／翻攝自IG，ayumi6532）

年僅30歲、擁有超過20萬訂閱的美妝YouTuber Cara Wu，近日突然公開一項人生重大消息。向來以健康形象示人的她透露，今年5月被診斷出罹患乳腺癌（乳癌），消息曝光後震驚不少粉絲。由於她平時維持規律運動與健康飲食習慣，也沒有相關家族病史，讓她坦言得知結果時一度難以置信。

Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。

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面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必過度執著於尋找病因，因為乳癌本來就是女性常見癌症之一，許多患者也找不到明確致病原因。不過在反覆回顧自己的生活後，她認為長期累積的心理壓力，或許是自己最需要正視的一環。

Cara坦言，自己個性向來習慣把情緒往心裡吞，不願意讓身邊的人擔心，很多事情都選擇獨自承受。即使遭遇挫折，也習慣先照顧別人的感受，再處理自己的情緒。她認為這種長期壓抑的生活模式，雖然看似平靜，卻可能在不知不覺中對身心造成負擔。

她也分享確診後最大的改變，不是身體上的不適，而是開始重新學習面對自己的情緒與需求。過去總認為堅強就是忍耐，但如今逐漸明白，適時求助、表達感受，甚至承認自己的脆弱，同樣是一種勇氣。

目前Cara尚未正式展開完整療程，但已開始為後續治療做準備。她坦言，對於未來仍有擔憂與害怕，尤其治療過程可能帶來的外貌變化讓她難免焦慮。不過經過這段時間沉澱後，她選擇用更樂觀的心情面對挑戰，也相信自己能一步步走過難關。

藉由公開自身經歷，Cara也呼籲女性朋友不要因年輕就忽略健康警訊，平時可多留意乳房及腋下是否出現異常變化，並養成定期檢查習慣。她希望自己的分享除了讓粉絲了解近況，也能提醒更多人重視身體與心理健康，不要等到問題出現後才開始面對。

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