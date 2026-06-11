30歲美妝女神「不菸不酒」竟罹癌 反思病因崩潰吐真實心聲

30歲知名美妝網紅Cara自曝罹癌。（圖／翻攝自ayumi6532 IG）

YouTuber擁有20萬訂閱的美妝創作者「Cara」（Cara Wu），9日透過IG發出長文，透露自己在今年5月確診乳腺癌。她表示，因為後續還需等待CT、骨頭掃描與MRI等多項檢查完成，並在回診後才能確認治療方向，因此直到近日才對外說明，對於外界關心與擔心，她也表達歉意並感謝大家一路的關心與私訊。

Cara回憶，得知病情時醫師曾對她說「不要問為什麼這種事會發生在妳身上，因為得乳癌的機率太高了」，讓她開始重新思考自身狀況。她坦言，自己一直以來生活作息規律，不菸不酒、早睡早起、固定健身重訓，飲食也多以健康原型食物為主，今年才30歲，家族也沒有癌症病史，因此一開始相當難以接受結果。

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她進一步指出，反覆思考後認為，可能與長期情緒壓力有關。Cara形容自己個性壓抑謹慎，不習慣向外界表達負面情緒，總是選擇報喜不報憂，把他人需求放在自己之前，遇到困難與委屈也習慣獨自消化，「默默把自己哄好後繼續走下去」。她也在文中寫下，「世界就是會給哭鬧的孩子多一塊年糕的地方，去問、去請求、去要吧」，呼籲外界不要過度壓抑自己，學會表達需求與情緒。

Cara也透露，目前療程尚未正式開始，除了身體層面的不確定與不適外，她更擔心化療可能帶來的心理衝擊與外貌改變，笑稱自己從小就很在意頭髮，「一出生就是髮量王者」，雖然知道頭髮會再長回來，但仍坦言這對愛漂亮的人來說並不容易接受。不過她也表示，相信上天不會給自己無法承受的考驗，會努力面對治療過程。

最後，Cara也特別提醒女性族群，平時洗澡時可多留意胸部與腋下是否有異常腫塊，30歲後應定期進行相關檢查。同時她也呼籲，不要因為她生活健康仍罹癌，就放棄良好作息，「不要因此繼續熬夜、亂吃亂喝、不運動」，強調個案不代表可以忽視身體健康，並祝福大家都能平安健康。

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