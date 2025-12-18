30歲英男加入烏克蘭國際軍團被俘 俄法院重判13年監禁

俄羅斯檢方今天(18日)表示，一名英國籍男子因擔任傭兵，協助烏克蘭對抗俄軍，被判處13年有期徒刑。英國政府對此表達譴責，稱俄羅斯利用審判戰犯來「達成政治和宣傳目的」。

綜合外電報導，俄羅斯檢察總長辦公室指出，30歲的英國男子戴維斯(Hayden Davies)在俄控頓內茨克州(Donetsk)高等法院受審。根據檢方公布的一段影片，戴維斯身穿黑色外套、理著小平頭，站在金屬柵欄後接受訊問。他在影片中表示，自己曾前往烏克蘭加入國際軍團(International Legion)，每個月薪酬為400至500美元。

廣告 廣告

檢方指出，戴維斯去年冬天被俄軍俘虜，當時他身上帶著一把美製突擊步槍和彈藥，觸犯了傭兵罪。影片中，戴維斯對自己的犯行坦承不諱，但不清楚他的證詞是否出於被脅迫。

英國政府今年稍早曾表示，戴維斯不是傭兵而是戰俘，有權受到「日內瓦公約」(Geneva Conventions)保護。倫敦當局今天再度呼籲，俄羅斯必須尊重國際法，「停止利用戰犯來達成政治和宣傳目的」。

今年3月，俄羅斯一間法院也曾判處英國男子安德森(James Scott Rhys Anderson)19年徒刑，罪名是在俄國西部庫斯克州(Kursk)為烏軍作戰。