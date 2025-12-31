《30歲處男》男神狂嗑炸臭豆腐 町田啓太接地氣愛冰火湯圓

町田啓太再次來到台北舉辦見面會。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

時隔一年多，町田啓太再次來到台北舉辦見面會。開場便以一身白色西裝從觀眾席現身。光落在他身上，像是替他鍍上一層溫柔的光芒。除了與粉絲近距離互動，他更驚喜自彈電吉他，獻上為這次活動特別創作的曲子，為這個冬天增添一份溫柔而暖入心底的甜意。

趁空之餘，他在通化夜市品嘗炸臭豆腐、對於冰火湯圓愛不釋手、芝麻球更打開了他的味蕾新大陸，往「台北美食通」邁進一步。為了回饋來場粉絲的厚愛，他甚至特地回到挑選多樣「在地」禮物，成為現場粉絲抽獎禮物，侃侃而談每樣禮物挑選的理由，能體會出他的用心。

町田啓太趁空之餘，在通化夜市品嘗炸臭豆腐、冰火湯圓。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

出道15年，見面會上羅列了他參演過的90多部作品。5年前的作品《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（以下簡稱《30歲處男》）在亞洲吹起的旋風至今仍讓觀眾津津樂道。他在《今際之國的闖關者》、《幽遊白書》《玻璃之心》等作品中的表現，讓更多觀眾認識了這位努力且不斷突破框架的實力派演員。

談及這些年來的多變性，町田啓太說：「很榮幸能收到各種類型的劇本與角色邀約。我自己也喜歡挑戰沒有演過的戲路，讓喜歡我的觀眾能有所期待。近期的角色常常需要詮釋某個領域的高手，如果能把角色的『頂尖性』呈現到位，我自己會很開心，也相信觀眾會看得愉快。所以，只要是未曾挑戰過的角色，我都很想嘗試。」

町田啓太喜歡挑戰沒有演過的戲路。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

在《玻璃之心》中，他飾演樂團 TENBLANK 的傳奇吉他手高岡尚。拍攝前，他對電吉他可說是完全的門外漢；如今，他已擁有一把薄荷綠色的電吉他，粉絲們還親切地替它取名為「小綠」。町田啓太也分享：「我最初的夢想其實是成為職業舞者，但因為多種因素，最後走向演員這條路。十多年來，我都還是會想起這件事。」

人生裡那些曾經錯過的、沒能得到的，往往會用不同的形式在未來重新回到身邊。在Netflix電影《10DANCE》裡，他與竹內涼真共同主演，飾演正面臨退役與自我懷疑的國標舞選手杉木信也。 町田啓太說：「我從杉木這個角色身上獲得非常多，也透過他實現了自己曾經想成為專業舞者的夢想。他某種程度上填補了我的遺憾。」

