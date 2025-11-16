30歲還沒房被長輩催！他嘆雙北房價高「努力仍買不起」 網曝現實勸：不用想太多

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

台灣房價持續飆升，讓許多年輕人即使努力工作多年仍沒有辦法買房，尤其在雙北地區，動輒千萬起跳的房價，讓不少人感嘆「根本買不起」。近日，有網友發文表示，自己住台北，每個月能存的錢不多，看著同齡朋友陸續成家買房，不禁懷疑自己：「30歲還買不起房是不是很廢？」。貼文曝光後，引發不少網友共鳴。

一名網友日前在Dcard上以「30歲還買不起房是不是很廢」為題發文指出，自己畢業後努力工作多年，雖然生活穩定，但扣掉生活費後能存的錢不多。眼看台北房價動輒上千萬，就連新北市也要六、七百萬，讓他直言「光是頭期款就要一兩百萬，根本存不到」。他也坦言，每次看房都感到格外沮喪，「看得起的買不起、買得起的看不上」，而長輩還會催他買房，讓他壓力更大。

原PO也透露，曾想過搬離台北到其他縣市生活，至少還負擔的起房價，但又擔心工作機會變少、朋友都不在身邊，因此陷入兩難。對於自己30歲還買不起房，他也忍不住感嘆「我真的還沒準備好」，並詢問網友們的經驗，「大家都是幾歲買房的？

有什麼建議嗎？」。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在下留言回應，許多人留言安慰，「基本上大部分受薪階級都買不起，不用太自責」、「我去年30歲存350萬買房哦，從看雙北房價被洗到買桃園去」、「我存到40歲才買」、「不要急，我今年30剛買但不是買心目中的房子，畢竟預算有限，慢慢看慢慢存，買房一輩子的事情」、「其實幾歲買房都不重要，生活品質先照顧好」。

也有不少網友感嘆，能在雙北買房的人許多都有家裡贊助，因此不用太糾結，「30歲能買房的九成都是家裡贊助頭期，不用想太多」、「台北蛋黃的買家基本上都是上市櫃家族，很現實的ㄧ點，十年寒窗憑什麼贏人家三代從商」、「基本上90%受薪族群都買不起雙北的房，中古屋也是手頭緊，能買房的真的大多都是家裡有贊助」、「不用想太多，身邊所有這個年紀買房的都是父母或祖父母幫忙出頭期，甚至是連每個月房貸都出，雙北要靠自己真的很難」。

