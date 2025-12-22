30歲高雄男揚言「炸小港機場」！檢方複訊聲押理由曝

記者林昱孜、簡榮良／高雄報導

台北車站、中山商圈發生隨機殺人事件，嫌犯張文墜樓身亡，釀成4死11傷，全台掀起模仿效應。高雄一名30多歲的蘇姓男子在網路上PO文聲稱，張文、鄭捷都是他專案小組成員，該輪到他進行鳳山行動，更揚言炸掉小港機場，高雄地檢署指揮偵辦，於昨（22)日由航警拘提蘇男到案，雖然未在家中搜出違禁品，但就怕輕放將引發模仿效應，檢方深夜向法院聲請羈押。

高雄蘇姓男子聲稱，鄭捷、張文都是「他的人」。（圖／翻攝畫面）

「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」、「是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」，蘇男在臉書發文揚言進行鳳山行動，還口出狂言要炸掉小港機場。蘇男甚至自稱張文，鄭捷都是他專案小組成員，甚至貼文中點出幹大事時間包括跨年夜，以及1月26日鳳山行動。

檢方接獲航警提報有恐嚇炸高雄小港機場情資，隨即由檢察官指揮偵辦，並已提拘蘇男到案，經檢察官複訊後於昨日晚間21時40分向法院聲請羈押。

就怕輕放蘇男將引發模仿效應，檢方深夜向法院聲請羈押。（圖／翻攝畫面

檢方表示，為持續防範重大治安事件引發模仿效應，確保應變作為統一、迅速且有效，高檢署已指示全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

不良行為，請勿模仿！

