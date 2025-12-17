30歲「健美8連冠」國手猝死！流感引心肌炎 網：恐和打類固醇有關

大陸中心／綜合報導

中國健美8連冠國手王崑，16日晚間傳出不幸過世，年僅30歲。（圖／翻攝自微博）

中國健美8連冠國手王崑，16日晚間傳出不幸過世，年僅30歲，其好友紛紛發文悼念。王崑曾透露控制肌肉力量和舞台表現力，他這十年過著「苦行僧」的生活，過年也只吃水煮雞胸，火鍋清湯涮肉蘸生抽。據好友透露，王崑是感冒了依然運動誘發了心肌炎。但部分網友質疑，大概率也和注射類固醇有著難以撇清的關聯。

好友透露，王崑是感冒了依然運動誘發了心肌炎，但部分網友質疑，大概率也和注射類固醇有著難以撇清的關聯。（圖／翻攝自微博）

根據中國媒體報導，王崑是安徽人，當年以一名普通大學生的身份進入中國健美國家隊A隊，並擔任主力，王崑在各大比賽中，都曾拿過冠軍，在健美圈有著超高名氣。王崑曾在訪談中透露，他大二的時候開始接觸健身，2015年曾榮獲第二屆南京高校健美健身大賽冠軍，那時他體重只有65公斤，到了2022年，王崑的體重增長到95公斤，全身都是肌肉。在過去的10年，王崑橫掃CBBA全國健美精英職業聯賽8連冠，更在2020年上海站獲得男子傳統健美全場冠軍。

王崑曾在訪談中透露，為了控制肌肉力量和舞台表現力，他這十年過著「苦行僧」的生活，過年也只吃水煮雞胸，火鍋清湯涮肉蘸生抽。如果有比賽，會在比賽前3個月，每天堅持2個小時的高強度訓練，他從來都是嚴格不斷地要求自己進步。

據好友透露，王崑死因是感冒了依然運動誘發了心肌炎，並指出王崑近期一直在忙碌新店開業，加上訓練強度大，過度勞累導致噩耗。不過健身圈不少人為了追求更極致的肌肉線條和美感，會選擇借助注射類固醇等手段來輔助訓練。因此部分網友質疑，王崑30歲就突然離世，流感或許是一個因素，但大概率也和注射類固醇有著難以撇清的關聯。

