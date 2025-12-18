30歲「健美8連冠」突傳猝逝 「染病鍛鍊」死因疑曝光！

國際中心／江姿儀報導



中國知名健美冠軍王昆平時相當自律，嚴格控管飲食、每日高強度訓練，曾在中國CBBA全國健美精英職業聯賽中締造八連霸紀錄。沒想到近日卻驚傳身亡，昨（17日）安徽省健美運動協會證實噩耗，震驚健美界。王昆友人透露，王昆生前曾染上流感，病中又忙於健身房營運及日常訓練，身體承受相當大的負荷，外界推測這些因素可能與其突然離世有關。





昔苦練10年「8連霸」職業聯賽 30歲健美冠軍「染A流仍鍛鍊」突猝逝！

知名健美選手王昆曾在中國CBBA全國健美精英職業聯賽中締造八連霸紀錄，近日驚傳猝逝消息。（圖／翻攝自IG ＠brasilbodybuildingnews）

綜合中國媒體報導，安徽合肥出身的健美選手王昆，曾於 CBBA 全國健美精英職業聯賽中連續八度奪冠。然而近日網路上多位網友發文稱王昆猝逝，昨（17日）安徽省健美運動協會證實死訊，受訪時透露「該傳聞屬實，疑似是心臟出現了問題」。不過王昆多年好友指出，王昆近期才接受體檢，再過幾天將迎來31生日，他逝世前曾感染A流，還為拓展健身房「肌肉工廠」新據點而忙碌。即使染疫不適，他也沒有停止高強度訓練，長時間勞累之下身體不堪負荷，最終發生憾事。該名友人表示，王昆於14日下午突然失去意識，送往醫院急救後宣告不治。

昔苦練10年「8連霸」職業聯賽 30歲健美冠軍「染A流仍鍛鍊」突猝逝！

好友透露，王昆生前曾感染A流，病中又忙於健身房營運及日常訓練，於14日猝逝。（圖／翻攝自IG ＠brasilbodybuildingnews、微博）

事實上，2015年王昆還在就讀體育系讀大二，為了在未來畢業求職時更具競爭力，他首度踏入健身房訓練。初期成效顯著，短時間內體態出現明顯變化，才短短一個月內肌肉量急速增長，讓他對健身產生強烈成就感，進而開啟他的健美之路。10年來他不僅每日接受高強度的訓練，還堅持不添加任何調味的「乾凈飲食」，鍛鍊出壯碩體魄、結實肌肉線條，也在中國健身界創下傳奇成就。

昔苦練10年「8連霸」職業聯賽 30歲健美冠軍「染A流仍鍛鍊」突猝逝！

王昆10年來每日接受高強度的鍛鍊，還嚴格控管飲食，練就一身肌肉。（圖／翻攝自微博 、IG ＠brasilbodybuildingnews）









