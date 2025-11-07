30歲AI女神董佳瑜接國際部主任 鄭麗文：老幹新枝沒問題

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國民黨新任黨主席鄭麗文陸續公布黨務人事，其中國際部主任由有著「AI女神」封號的董佳瑜接任，儘管有著亮眼學歷、但年僅30歲的她仍遭外界質疑經歷不足。對此，鄭麗文也強調，人才是一個梯次的養成與接班，過程中要借重資深黨員前輩的資歷，也要給年輕人能夠伸展、發揮舞台，並指「老幹新枝一點都沒問題」。

有關國際部新任黨務人選，鄭麗文今日回應表示，讓董佳瑜接任國際事務部主任，「第一就是希望老幹新枝」，非常優秀的年輕團隊在這方面有專業素養、又對國際事務政治參與有熱情，希望給他們機會。

鄭麗文表示，資深的國安團隊以及國際事務專家，也都願意協助幫忙，「所以老幹新枝一點都沒問題」。鄭也強調，人才是一個梯次、一個梯次的養成與接班，要借重資深黨員前輩的資歷，也要給年輕人能夠伸展發揮的舞台。

綜合媒體報導，剛卸任國民黨國際部主任的淡江戰研所兼任副教授黃介正，今日也受訪表示力挺董佳瑜。黃介正指出，他自己擔任國際部主任的時候，董佳瑜就被他定為義務的助理主任，很多外媒新聞，或是英文新聞稿也都會特別請她處理，認為交給下一個世代接手、讓有國際經驗的年輕人歷練，對國民黨未來對外的戰力會很有幫助。

