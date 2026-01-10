30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了

在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。

錢政弘在節目《祝你健康》中提到，這名女性因工作忙碌、長時間久坐，自認很難固定運動，因此決定先從飲食著手。她過去為了方便，早餐幾乎天天吃麵包，改變習慣後，則以原型食物為主，早餐固定在「水煮蛋、蒸地瓜、黑咖啡、香蕉」之間輪流搭配，不一定每樣都吃，但幾乎每天都會攝取水煮蛋。

廣告 廣告

（圖片來源：Pexels）

錢政弘再次替患者進行超音波檢查時，發現原本的脂肪肝已不見蹤影，甚至在3個月之內就瘦了5公斤。針對這套早餐搭配，錢政弘進一步說明，水煮蛋準備方式相當簡單，若沒時間自行料理，超商販售的茶葉蛋或溏心蛋也是可接受的替代選項，即使多了些調味，整體仍比精緻澱粉為主的麵包來得合適。

至於地瓜，患者會在前一天先蒸熟後放進冰箱，隔天再食用。錢政弘指出，地瓜在冷卻後會產生抗性澱粉，腸胃較難吸收，有助於讓血糖上升速度變慢，也較不容易發胖，不論是蒸地瓜或烤地瓜，只要經過冷藏或冷凍，都能達到類似效果。

飲品部分，錢政弘表示，黑咖啡被多項研究證實具有護肝效果，適量飲用有助於降低肝硬化與肝癌風險。若不習慣黑咖啡的味道，可加入少量鮮奶，但切記不要加糖或奶精。

（圖片來源：Pexels）

至於水果選擇，香蕉因取得容易、又有飽足感，成為這名患者早餐中的固定選項之一。不過錢政弘也提醒，香蕉的成熟度會影響糖分高低，建議選擇外皮偏青的初熟香蕉。若香蕉出現黑點，代表糖分較高，澱粉已轉換成葡萄糖與果糖，容易讓血糖上升，也較不利於體重控制。

錢政弘強調，許多上班族因時間有限，往往忽略早餐品質，但從這名患者的經驗來看，只要選對食物、提早準備，其實不會增加太多負擔，卻可能為肝臟與體重帶來明顯改變。