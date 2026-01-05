30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動

記者鄭玉如／台北報導

飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失了，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。

錢政弘在節目《祝你健康》中提到，一名30多歲女性上班族檢查發現患有輕度脂肪肝，為了改善健康狀況，又礙於沒有時間運動，於是她先從飲食下手，過去為了方便，早餐經常吃麵包，如今改成原型食物，經過3個月飲食調整，超音波檢查顯示脂肪肝已經消失，體重從76公斤降至71公斤，瘦了5公斤。

錢政弘指出，患者早餐選擇「水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉」，四種食物輪流搭配。若為了便利，也可選擇超商的茶葉蛋或溏心蛋，雖然多了一些調味，但仍比麵包健康。而黑咖啡是護肝飲品，適量飲用有助減少肝癌及肝硬化風險，若喝不習慣，可加一點牛奶，但切勿加糖。

再者，患者蒸完地瓜後會冰起來，隔天再帶到公司吃，冰過的地瓜可增加抗性澱粉，腸胃較難吸收，血糖不易快速上升，也有助於減重。最後是「香蕉」，幫助提高飽足感、營養價值高，建議選擇初熟偏青的香蕉，香蕉若出現黑點，表示糖分較高，容易造成血糖上升。

