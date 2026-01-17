30秒看見奇蹟！花蓮燈會首波宣傳片曝光 以浪潮與呼吸聲喚醒山海光影

▲光從山海中甦醒， 花蓮太平洋燈會形象短片，展現全新美學。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2026 花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》將於 2 月 7 日在花蓮市東大門夜市旁日出大道璀璨登場。花蓮縣政府率先公布 30 秒形象短片，打破傳統燈會熱鬧炫目的敘事手法，畫面裡沒有喧囂人潮，取而代之的是太平洋浪潮拍岸的節奏，以及沉穩悠長的呼吸聲——彷彿整座城市正與光一同甦醒。

影片以山海地景為舞台，讓光影從岩縫、林間與海面緩緩「生長」，在自然節律中匯聚成一座象徵希望的「奇蹟之塔」，最終落腳於日出大道。這樣的呈現，呼應今年燈會主題《花現騎蹟・光躍洄瀾》的核心精神：光不是瞬間點亮的裝置，而是扎根土地、隨時間孕育而成的能量。

從晨曦穿越山谷的微光，到映照街角與孩子笑臉的溫暖光影，短片描繪的是花蓮最真實的日常風景，也象徵這場燈會是一場由居民與旅人共同參與、共同「種出」的城市慶典。花蓮縣政府邀請全國民眾，在春節期間走進花蓮、深呼吸，親身感受這場會呼吸的光影盛宴。（照片、影片：花蓮縣政府提供）

活動詳情請見官網。更多詳情請至：

2026花蓮太平洋燈會官方網站 https://lantern.hl.gov.tw

花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/