30秒駭進特斯拉！Pwn2Own東京直擊，名車成白帽駭客靶場
30秒能做什麼？對於在東京參賽的頂尖白帽駭客來說，這點時間足夠讓一台馬斯克創立的電動車Tesla瞬間易主。這場名為Pwn2Own Automotive的資安大賽，將原本屬於數位世界的戰火，直接引燃至現實街頭的電動車與1000V高壓快充樁。當車子轉變為行走的大型電腦，為何這些大廠甘願花大錢，請頂尖駭客破壞自家的防禦系統？
即便已經步入隆冬，行人都穿上櫃子裡最厚重的大衣，但1月下旬的東京國際展示場（Tokyo Big Sight）內的Automotive World展會，卻是熱火朝天。
集結車用電子、自動駕駛、電動車和能源解決方案等不同領域廠商，來自世界的專業觀展者，藉此機會吸收產業新知。
然而，在偌大的展館內，卻有一個角落氣氛緊張無比。
舞台左側，有分別持英語和日語的主持人們一搭一唱，即時轉播賽況；選手們則各自圍坐，凝神緊盯電腦上的螢幕。
舞台正中央，則放著一座看起來非常突兀的龐然大物—那是一台歐洲最大直流電充電樁供應商Alpitronic的產品。
「它既大且重，而且非常危險。」Alpitronic資安長勞理（Adam Laurie）警告，這台約兩米高的充電樁輸出的電壓高達1000伏特，參賽者們務必小心。
然而，勞理的話鋒一轉，「我希望你們別把我們的設備搞壞，但也請務必試著挑戰破壞它。」
這是專門鎖定車用資安、「零日漏洞」發掘競賽Pwn2Own Automotive的活動現場。參與的白帽駭客分布很廣，有來自台灣、韓國、希臘、德國等地的研究員，他們特別飛來日本的原因只有一個：設法攻破這些與汽車相關的系統與裝置。
模擬真實威脅，百萬獎金激勵駭客發掘漏洞
競賽主持人、零日計劃（Zero Day Initiative）威脅意識提升總監柴爾茲（Dustin Childs）表示，只要成功觸發尚未公開的零日漏洞，參賽者不僅能獲得高額獎金，也能迫使原廠正視那些尚未被修補、卻已存在於現實世界的風險。
因此，參賽者們輪番針對車載資訊娛樂系統、車聯網通訊模組、電動車充電樁等不同裝置下手，希望能夠突破原廠設下的護欄。
賽前數月，駭客們便開始研究公開文件、拆解韌體、模擬攻擊路徑；來到現場後，他們只能在嚴格受控的網路與設備環境中，按照賽事規則逐步嘗試攻擊。
從產業角度來說，Pwn2Own Automotive的競賽項目，很像是產業發展的指示燈。
例如，在今年和Alpitronic合作以前，過去便有將充電樁納入競賽項目。本屆活動的特殊之處在於，Alpitronic引進的充電樁屬於商業層級，即便駭客想買，也無從入手。
柴爾茲認為，「這反映了現實世界的真實風險。隨著電動車普及，Level 3充電樁將是長途旅行與物流運輸的核心。」
家用充電樁被駭頂多影響個人，但商用快充樁若遭攻陷，影響層面已經是公共基礎設施層級的威脅。因此，開放充電協議（OCPP）的規格制定者也派人來到現場了解產業脈動。
為了驗證這些攻擊在現實世界的可行性，Pwn2Own 的賽制設計極為嚴苛。
針對不同目標，主辦方區分了「實驗室模式（Lab Mode）」與「現場模式（Field Mode）」。
「實驗室模式允許你拆開外殼、接觸電路板，甚至進行焊接，攻擊面更廣，」柴爾茲指著台上解釋。但在更困難的「現場模式」中，駭客必須像現實中的攻擊者一樣，面對一台完整封裝的設備，僅能透過 Wi-Fi、藍牙或外部接口進行滲透。
來自德國的Fuzzware.io團隊挑戰Level 3充電樁時，甚至被安排進了特製的「RF屏蔽室（RF enclosure）」。
除了防止攻擊訊號干擾現場其他設備以外，另外一個目標，就是為了模擬真實環境中，駭客如何在無線訊號混雜的公共場域中精準執行程式。
勒索軟體可能癱瘓高速公路，充電樁漏洞上升至國安層級
不同於傳統駭客電影中手指在鍵盤上飛舞的誇張畫面，現場更多時候是一片令人窒息的寂靜，只有筆電全速運轉的低鳴。
「你看，燈號改變了！」隨著柴爾茲一聲驚呼，Fuzzware.io團隊成功在限制時間內攻破目標。雖然只是一瞬間的燈號閃爍或螢幕跳轉，但這背後代表的意義卻令人不寒而慄。
小至價值幾百元的鏡頭，大至以百萬為單位計價的名車，甚至是能夠影響數十或者數百台車輛的充電樁，白帽駭客在每次嘗試（attempt）中突破系統，也意味著帶有惡意的駭客亦有可能突破。
今年賽事中，特別新增「Combo Add-on」獎勵項目，要求駭客展示如何透過充電線進行通訊攻擊。
如果駭客攻破充電樁，有機會進一步讓惡意程式順著電纜感染車輛；反過來說，一輛被駭的車也能反向感染下一座充電樁。
趨勢科技威脅研究副總裁葛連（Brian Gorenc）在場邊觀察指出，這種具備傳染性的攻擊路徑，將資安威脅上升到了國安層級。
「如果我們全面推行電動車，而攻擊者能對每個充電樁植入勒索軟體，他們就創造了一種巨大的經濟誘因，」葛連嚴肅地表示，這已不僅是偷電或竊資的資安問題，而是潛在的恐怖攻擊手段。
「你可以想像這能製造大規模交通堵塞，甚至癱瘓高速公路。」
誰都不是局外人，車廠、充電商與資安社群聯手
來自冠軍隊伍的成員托比亞思（Tobias Scharnowski）告訴記者，參與比賽的心情，宛若搭上情感雲霄飛車。
「大家看到的是台上的30秒，但這背後其實是我們從3個月前就開始的苦戰，」他說。
這群頂尖的白帽駭客之所以來到現場，並非為了破壞，而是為了證明漏洞的存在。
他強調，有些目標非常難攻入，甚至需要針對硬體進行逆向工程，「當事情變得棘手時，你不能停下來，必須投入大量的精力直到最後一刻。」
柴爾茲也補充，這正是Pwn2Own參賽者與黑帽駭客最大的區別。
犯罪者追求穩定性，可能會花數週確保攻擊萬無一失才出手；但在比賽中，選手必須在30分鐘的高壓環境下，展示出一擊必殺的技術。
「他們必須在那個當下成功才算數，這對心理素質是極大的考驗。」
有趣的是，看著自家產品在台上被攻破，台下的廠商代表卻沒有絲毫難堪。
當特斯拉的車載系統被USB裝置瞬間接管時，一旁的特斯拉代表甚至露出了燦爛的笑容，與參賽者擊掌慶祝。
這種態度的轉變，反映了汽車產業對資安認知的成熟。「過去廠商看到我們像看到罪犯，現在他們張開雙臂擁抱，」葛連觀察，這種合作已成為產業新常態。
對於活動主辦者車用資安廠商VicOne，以及成立零日計劃的趨勢科技來說，這場燒錢的競賽除了累積名聲，背後也藏著精準的商業邏輯。
VicOne執行長鄭奕立直言，辦比賽雖然昂貴，但換來的是比競爭對手提早至少120天的零日漏洞情資。
「做資安只有一個優勢：你比別人快知道威脅，」鄭奕立解釋，Pwn2Own的價值不只是發現漏洞，更在於掌握駭客的攻擊手法。
透過分析全球頂尖白帽駭客如何思考、如何繞過防禦，資安公司能將這些情資轉化為產品中的規則，部署在客戶的車端或雲端。
「客戶買的不是一個補丁，而是更早的保護，」葛連補充道。
在漏洞被修復到更新檔真正部署到全球車隊的空窗期，這些情資能讓廠商進行虛擬補丁（Virtual Patching），這才是軟體定義汽車時代，最有價值的資安護城河。
從特斯拉資訊娛樂系統的USB接口，再到Alpitronic的充電樁，白帽駭客們橫掃一切。
這場參賽隊伍數創下歷年新高的競賽，最終發出超過一百萬美元的獎金。參賽者、贊助商和主辦方，每個人都笑得開心。
因為，在萬物聯網、軟體與AI定義汽車的未來中，沒有人是資安防禦的局外人。
車廠、充電商與資安研究社群只有彼此連結，才能在這場戰爭中，奪得先機。
其他人也在看
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 628則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 9則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 433則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 85則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 3 小時前 ・ 114則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 235則留言