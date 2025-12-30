30米巨蟒繞場 Jolin大巨蛋震撼開場

蔡依林Jolin今天(30日)晚間站上三層樓高、長達30公尺的巨蟒繞場巡禮，為2025-2026《PLEASURE世界巡迴演唱會》在台北大巨蛋揭開序幕。這場耗資新台幣9億、結合5大篇章與6大奇幻場景的超級魔幻大秀，開演不到15分鐘就震撼4萬名觀眾，被歌迷封為「史上最狂開場」。

為了這場2025年歲末壓軸降臨台北大巨蛋的演唱會，Jolin親自擔任創意總監，呼應《PLEASURE》專輯中探討「慾望與愉悅」的核心概念。她從15世紀畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的經典畫作《人間樂園》汲取靈感，取其「伊甸樂園、人間慾望、地獄懲罰」三幕式結構，發展出一段「探索人性慾望與自我覺醒的旅程」，親手打造出規模龐大、敘事完整的史詩級「愉悅宇宙」演唱會世界觀。

從硬體舞台到視覺特效、服裝造型，全場皆以國際頂級規格打造。舞台成本高達2.8億元，道具與運費1.7億元，演出製作2.5億元，視覺特效製作1億元，Jolin與舞者服裝造型5千萬元，遠赴洛杉磯拍攝的5支串場影片也斥資5千萬元，總成本累計高達9億元台幣，刷新華語樂壇演唱會製作紀錄。



為2025-2026《PLEASURE世界巡迴演唱會》耗資9億台幣打造。(凌時差提供)

其中最吸睛的，莫過於舞台上輪番登場的奇幻混種異獸。公牛、巨蟒、金豬、海馬等異獸傾巢而出，搭配多達30種巨型舞台道具在場中穿梭流動，甚至還有宛如書中人的魔幻場景，看得觀眾目不暇給。

Jolin的造型同樣成為全場焦點，七套戰袍件件展現其絕佳狀態與舞台掌控力。特別在燈光映照下，視覺張力破表。



Jolin七套戰袍「玩美」，性感又華麗。(凌時差提供)

演唱會進行間，Jolin也不忘與歌迷互動，語氣輕鬆。Jolin：『(原音)感覺好久沒看到大家了，台灣這是彩排過後第一次，迎接來賓的感覺。感謝這個站在前面的粉絲，很久沒有跳舞了吧，喜歡嗎？距離上一次在台北演唱會已經是6年了，有沒有覺得很誇張？』她還提到，演唱會就是需要大大的流汗，然後盡情的歡唱，但因為場地太大，她可能需要更洪亮的聲音了：唱情歌橋段，聽到歌迷大合唱，Jolin對著歌迷說：「你們把我唱哭了。」

Jolin此次台北大巨蛋演唱會，12月31日與2026年1月1日還有兩場。她也事先預告，演出將不會穿插跨年倒數活動，每一場長達3小時的演出都將準時開始、準時結束，完整呈現《PLEASURE》世界的極致體驗。(編輯：楊翎)