『30而立、團結共好』臺大EMBA慶祝30週年 全球捐血馬拉松即將熱血展開

（文教中心台大／綜合報導）2026年臺大EMBA校友基金會以「凝聚校友、奉獻社會、榮耀臺大」為精神主軸，透過全球接力的捐血馬拉松，凝聚世界各地臺大EMBA校友，將台灣「善的力量」擴散至五大洲。

圖／臺大校園馬拉松啟動捐血的第一棒，運動場邊捐血車吸引眾多學生校友響應捐血，剛參加完扮裝歡樂跑就來共襄盛舉。（臺大EMBA校友基金會提供）

臺大EMBA校友基金會董事長翁素蕙表示，臺大EMBA不僅追求學術卓越，更致力於將所學化為社會公益的力量。全球捐血馬拉松象徵跨文化、跨城市、跨世代的共同承諾。她並致謝團隊執行長張嘉翔、公益主委陳建慶、活動總召廖育聖博士、及眾多的學長姐們無私奉獻，才能結合全球校友串聯的力量。海外由大紐約區臺大校友會蘇婓璋會長率先響應，美國各地臺大校友會以及EMBA校友會、團體、聯合主辦陸續加入熱血共好的行動，彰顯台灣熱血的力量在世界各地傳遞。台灣則由臺大EMBA學生會、竹友會，中南校友會劉敏英會長和南友會張佑銘會長等人鼎力支持。世界華人工商婦女企管協會林淑敏總會長、史丹福捐血中心與各地僑界熱情加入，共同促成這場史無前例的國際公益規模！

圖／臺大EMBA校友基金會發起全球捐血馬拉松，將於五大洲近30個城市舉辦。（臺大EMBA校友基金會提供）

活動於1月4日由臺大EMBA校園馬拉松作為起跑點，於體育場邊設置捐血車，邀請全體校友與師生做全球熱血行動的「第一棒」！點燃這一個創新的國際公益盛事。

圖／臺大EMBA校友基金會公益長陳建慶率先捐出第一袋血，正式吹起活動號角。（臺大EMBA校友基金會提供）

全球串聯將於1月10日至3月29日全面展開。各站接力捐血活動時間如下：

1/04(日) 熱身揭幕 ：臺大校園馬站

1/09(五) 活動起跑 ：美國：橙縣

1/10(六) 活動起跑 ：

台灣：新竹遠東巨城站、花蓮遠東百貨站

美國：南加州

澳洲：墨爾本。

亞洲：吉隆坡站

1/10-17 美國：達拉斯站

1/11(日) 美國：北加州

1/17(六)

台灣：宜蘭羅東站、台中新光三越站、台南中山捐血站、嘉義博愛站、嘉義垂楊站、高雄漢神巨蛋站

美國：洛杉磯站

1/18(日) 美國：紐約站

1/21(三) 台灣：桃園站、內科站

1/23(五) 台灣：台中新光三越站

1/24(六) 台灣：基隆站

1/31(六) 美國：休士頓站

2/08(日) 日本：東京池袋站

2/26(四) 台灣：彰化站

3/01(日) 中歐：德國柏林站。南半球:南非站

3/06(五) 台灣：台北轉運站

3/15(日) 英國：倫敦

