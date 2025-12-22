30至70歲女性限定！免費健檢加送禮券「這兩類」人快衝

為提高女性對子宮頸癌篩檢的重視，台南市衛生局推出免費健檢加碼送禮券活動，鼓勵30至70歲的女性朋友做抹片檢查。該活動將從11月27日持續到12月31日，對象為首次接受篩檢或是超過三年未檢查的女性。

子宮頸癌發生率居女性癌症第五名

根據國民健康署的最新統計數據顯示，子宮頸癌的發生率在女性癌症中排名第五，其癌症死亡率則位居第八名。每年約有600名女性因罹患子宮頸癌而不幸離世。子宮頸癌是女性常見的癌症之一，早期大多沒有明顯症狀，不易被發現。

政府提供公費抹片檢查 建議每三年做一次

為了及早發現和治療子宮頸癌，政府提供公費的子宮頸抹片檢查服務。台南市衛生局建議，女性應該每三年至少做一次抹片檢查，以維護自身的健康。透過定期篩檢，可以有效降低子宮頸癌的發生風險。

參加抹片送禮券活動需填寫線上表單

想要參加這項活動的女性朋友，只需在活動期間內完成抹片檢查，並於線上表單填寫相關資料即可。台南市衛生局在審核後，符合條件的民眾就能獲得價值200元的禮券。活動線上表單連結： https://tncghb.surveycake.biz/s/eLGGa。

台南市衛生局做抹片送禮券活動至今年底為止。（圖／台南市衛生局提供）

抹片前的小叮嚀 避免影響檢查結果

為了確保抹片檢查的準確性，台南市衛生局提醒民眾在檢查前有幾點需要注意。

請避免沖洗陰道或盆浴。 不要使用陰道塞劑。 檢查前一晚不要有性行為。 避開月經期間進行檢查。

如果有任何相關問題，可以撥打篩檢諮詢專線0800-222-543，服務時間為周一至周五的上午8點到中午12點，以及下午1點半到5點半。民眾也可以下載健保快易通APP，隨時掌握自己的篩檢紀錄。

