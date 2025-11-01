30萬人擠爆衛武營！「高雄Wild Wild野生活＋萬聖節」瘋狂開玩

▲太狂了！30萬人野翻衛武營，高雄萬聖＋露營節嗨到失控。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】全台最大城市野營活動「2025高雄Wild Wild野生活」今（1）日於衛武營盛大登場，搭配「高雄萬聖節 喂！武營來搞怪」聯合舉辦，兩大活動引爆人潮，單日湧入30萬名遊客，場面宛如燈會盛況。市長陳其邁以Outdoor帥氣裝扮亮相，不僅親手體驗竹炊野食、直火炭烤與木作彩繪，也與民眾熱情互動，展現高雄獨有的戶外生活魅力。

▲陳其邁市長、李懷仁副市長、觀光局長高閔琳局長與高雄熊體驗風格包廂。

陳其邁表示，「高雄Wild Wild野生活」是全台唯一在市區就能感受露營氛圍的戶外生活節，不需上山下海，只要搭捷運到衛武營，就能享受野餐、音樂、手作與露營樂趣。今年活動規模再升級，草地上一次展出20頂風格帳篷、30大露營裝備品牌與15台露營車，為歷年最大規模。現場同步匯集北中南超人氣美食市集，超過60家美食攤位與風格餐車進駐，從輕食、特色小點到異國料理應有盡有，讓市民邊逛邊吃、Chill感滿分。

高雄市政府觀光局長高閔琳指出，本屆活動以「Camping、Lifestyle、Music、Sustainability」為核心精神，整合露營體驗、美食市集、音樂演出與永續理念，打造最適合親子、情侶與好友同樂的城市野營節。現場規劃多項親子與體驗活動，包括尋印探險隊、傘繩野戰教室、噴漆彩繪、機器人組裝、構樹皮昆蟲DIY及身體彩繪等，讓大小朋友一次玩好玩滿。此外，超過100家露營裝備、美食與特色攤位齊聚，吃喝玩樂一次滿足。

高閔琳補充，今年「高雄Wild Wild野生活」首度與教育局「高雄萬聖節 喂！武營來搞怪」合體舉辦，活動熱度全面升級，衛武營彷彿化身大型城市露營嘉年華。明（2）日為活動最終日，下午安排草地瑜伽、DJ秀、YOYO家族與紙風車劇團輪番登場，晚間則由橙果音樂iMusic樂團、立方體、LED冷光舞接力演出，最後由創作才女白安壓軸獻唱，歡迎民眾把握最後機會來「放肆玩野」。

市府提醒，衛武營周邊停車位有限，建議民眾多搭乘大眾運輸；從捷運橘線「衛武營站」6號出口步行即可抵達會場。更多資訊請上「高雄旅遊網」及「高雄Wild Wild野生活」官方臉書、Instagram查詢。（圖╱高市府觀光局提供）