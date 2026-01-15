30萬元投資虛擬貨幣 出金還要再30萬元警急攔詐

cnews204260115a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台南市第二警分局長樂派出所員警，前（13）日中午12時左右，接獲一起典型的虛擬貨幣投資詐騙案，及時攔阻1名林姓女子，再度被詐30萬元。第二警分局表示，林姓被害人於去年底，在社群軟體上結識了1網友，雙方隨即轉往line加好友聊天。在這名網友誘導下，林女誤信對方推薦的USDT（泰達幣）投資方案，認為能透過買賣價差輕鬆獲利，已先後分6次投資了30萬元，不料要出金時，竟還要繳交30萬元。

廣告 廣告

警方調查，詐騙成員指示林姓女子，下載多款虛擬資產應用程式，並指導她綁定銀行帳戶，將資金匯入電子錢包，購買泰達幣（USDT）。林女在不疑有他的情況下，先後分6次投入總計新台幣30萬餘元。直到近日林女準備辦理出金提現時，虛擬客服卻聲稱，她的USDT未達出金最小總量，要求繼續加碼，隨後又以「未完成實名制認證」為由，要求林女必須再投資與帳戶內等額的30萬餘元，才能領回資金。

警方表示，被害人驚覺異樣，趕往附近長樂派出所求助。警員謝宇旻了解後，立即指出這是典型的「投資詐騙」手法，先讓被害人見到帳面獲利，再以各種稅金、保證金或額度不足等藉口阻撓出金，目的就是要壓榨被害人最後的剩餘價值。所幸林女在投入第2筆同額資金前及時報案，員警除依規定受理並展開追查，也成功攔阻了林女差點再被騙走的30萬餘元。

第二警分局表示，根據「165打詐儀表板」最新統計數據顯示，僅所謂的同一款虛擬資產平臺，就已累積高達80筆已通報案例，顯示類似平臺常已成為詐騙集團慣用的工具。提醒民眾，網路交友談及金錢、投資及保證獲利時，務必提高警覺。虛擬貨幣市場波動大，而且詐騙平臺層出不窮，切勿輕信來路不明的網友推薦。

照片來源：台南市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

借錢反目 29歲男不滿友人語氣揮刀砍傷頭與手

住處猶如名牌專櫃展示場 40歲竊嫌涉至少3起闖空門案

【文章轉載請註明出處】