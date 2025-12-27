30萬彩金變陷阱！莊家勾結同夥持電擊棒洗劫 警逮3嫌移送羈押

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台南一名楊姓男子近日透過線上賭博贏得30多萬元彩金，原以為只是單純領錢，卻沒想到反成搶案受害者。警方調查發現，經營賭博網站的王姓男子因財務吃緊，竟與2名同夥設局，在面交彩金後持玩具槍與電擊棒行搶，將現金洗劫一空。警方在案發2天內將3人全數逮捕，訊後依強盜罪及毒品危害防制條例移送法辦，並獲法院裁定羈押。

新化分局指出，20歲的楊男在30歲王男經營的賭博網站中獎30多萬元，雙方相約在台南市新化區一處民宅前面交。然而，王男卻因缺錢起意，找來31歲吳男與33歲黃男共謀，打算在交付彩金後立即下手行搶。

23日凌晨，楊男領取彩金離開後，埋伏在附近的黃、吳二人戴上頭套與手套，駕駛遮蔽車牌的車輛尾隨，隨後持電擊棒與玩具槍威脅楊男交出現金，得手後迅速駕車逃離。

警方獲報後立即成立專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦，透過鎖定涉案車輛迅速追查，當天下午即在新化區將王姓主嫌逮捕。黃男原本藏身東區友人住處，下車時與巡邏員警對視後心虛逃跑，仍遭當場制伏；吳男則若無其事照常開砂石車上班，最終於隔日在高雄落網。

警方進一步在黃、吳二人身上查獲非法毒品，除強盜罪外，也一併依毒品危害防制條例移送。新化警分局強調，對暴力犯罪一向零容忍，將持續強化科技偵查與情資整合，全力打擊不法行為；並提醒民眾切勿參與非法賭博，以免因金錢糾紛捲入暴力事件，若發現可疑情況應立即報案，共同維護治安。

