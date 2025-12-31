30萬教師跨年禮！教育部調升中小學導師費1000元、鐘點費增20％

教育部今天宣布調升教師導師費、鐘點費，並增行政工作獎金。(記者楊綿傑攝)

公立高中以下導師費調升每月4000元 溯自9/1生效

〔記者楊綿傑／台北報導〕從待遇、行政減量、保障3大方向改革力挺教師！教育部今宣布調升公立高中以下教師導師職務加給1000元、兼任代課教師鐘點費20%、增加行政職務工作獎金1000元至2000元，追溯自今年9月1日生效，預計有逾30萬人受惠。

行政減量已完成104項業務調整

此外，也持續推動行政減量，已完成104項業務的調整，另擴大偏遠地區傷害保險適用對象等，以提升教師士氣與工作穩定度，支持教師的專業付出。

基於導師費、鐘點費多年未調整，同時也要鼓勵投入導師及行政工作的教師，教育部長鄭英耀表示，相關調整已獲政院同意，這代表政府對專業教師肯定與實質支持。由於教育現場越來越複雜多元，包括校務治理創新、教學及班級經營、親師溝通、行政協作等各種面向，教育部傾聽第一線聲音，並審慎評估教學現場實際需求，盼透過制度調整做老師的後盾。

鐘點費調升20% 行政工作獎金最多月增2000元

在待遇調整方面，國教署長彭富源說明，其中導師職務加給每月從3000元調升到每月4000元；兼任及代課鐘點則全面調升20%，國小從336元調升到405元、國中從378元調升到455元、高中從420元調升到505元；而行政工作獎金則以學校班級數作界定，包括校長、主任、組長等職務每月可增給1000元至2000元。

在經費部分，彭富源指出，1年總計需43億7000萬，今年回溯的3個月約14億5000萬。而因應財劃法，經與地方政府會商，初期由中央與地方各負責50%，後續可能逐步回歸地方處理。此外，現非偏遠地區學校教師自願赴偏遠地區學校服務者才可加保「偏遠地區傷害保險」，將擴大納入偏遠地區學校教師自願赴特殊偏遠或極度偏遠地區學校服務者，也可加保。

而為減輕教師兼任行政工作的負擔，教育部主秘林柏樵表示，已全面盤點每年例行辦理的資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動等事項，並透過停辦或減併辦理內涵、調減辦理頻率、提升既有資訊之運用、採行彈性而簡化之辦理方式等，共計檢討150項業務，其中104項完成調整，調整比例達69%，後續也將常態性檢討、精進。

