30萬粉絲美食網紅力推「全家最強聯名」 雙月經典美味便利商店就開吃

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

擁有30萬追蹤人數的IG美食帳號「1000cc_ig」日前發文大力推薦，全家便利商店與雙月食品社合作推出的聯名系列迅速引爆社群話題。該帳號直呼「這絕對是全家近年最強的聯名之一」，更形容系列商品「幾乎款款零負評」，貼文曝光後吸引大量粉絲轉發與討論，也讓聯名商品聲量持續延燒至年末、跨年後仍不減。

全家此次攜手連續8年榮獲米其林必比登推薦的知名品牌「雙月食品社」，將多款經典暖心料理帶進便利商店通路，讓消費者不必排隊，就能輕鬆品嘗名店招牌風味。其中，被網友點名為必買的人氣品項「愛恨椒芝麵」，以雙月獨家配方椒麻醬結合濃郁芝麻香氣，拌勻後口感滑順，尾韻帶出層次分明的椒麻辣感，被不少消費者形容「一吃就停不下來」。

同樣獲得高度好評的「蛤蠣燉雞腿湯」，被不少網友譽為冬日最療癒的便利商店湯品。湯中包含大塊雞肉棒腿、帶殼蛤蠣與鮮甜高麗菜，湯頭清甜不膩，融合蛤蠣自然鮮味，讓許多老饕直呼「喝起來就是記憶中的雙月味道」。此外，創始店招牌「香菇油飯」也以香Q口感與恰到好處的調味，成功擄獲熟客與新客的味蕾。

除了熱銷品項外，系列新品同樣引發關注。「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」結合濃郁蛋香與微辣剝皮辣椒，上市後成為不少消費者回購清單之一；「雞汁油蔥手工麵線」則以香氣十足的雞汁與油蔥提味，被網友形容為「低調卻耐吃的隱藏版好物」。

聯名活動期間搭配會員專屬優惠，也進一步推升購買熱度。社群留言中，不乏「不用排隊就能吃到雙月太幸福了」、「在全家就能吃到名店真的很可以」、「麵線和湯品都很有本店感」等回饋，使話題在社群平台持續擴散。

全家與雙月食品社這波殿堂級聯名，不僅成功掀起便利商店鮮食討論熱潮，也讓經典台式料理以更貼近日常的形式走進消費者生活，成為跨越歲末與新年、持續被關注的話題美食合作案例。

