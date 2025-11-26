30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了

好市多costco美式賣場。廖瑞祥攝



知名美式賣場好市多（Costco）「黑色購物週」本月24日登場，台灣一名網黃進入賣場、鑽進貨架中，在人來人往的商場當場掀衣露胸，事後還將照片發布在社群平台X上，表示「要把自己賣掉」。

對此，好市多今（26）日表示，針對不當行為，賣場將禁止其再進入，同時強調若相關行為屬實，將移請警方偵辦。前鎮警分局也表示要主動調查，不排除以妨害風化罪偵辦。

一名網黃跑進好市多賣場的寵物食品區貨架，掀起上衣裸露胸部，拍下照片上傳至社群X，發文表示：「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」。

轄區、前鎮警分局指出，「民眾貼文疑似某賣場拍攝不雅照片」案，前鎮分局尚未接獲報案，不過，將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者到案，以釐清事發經過、還原事實。如有網路貼文所述行為，將涉及妨害風化罪，前鎮分局將依法調查後移請高雄地檢署偵辦。

前鎮警分局呼籲，依據《刑法》妨害風化罪規定「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」意圖營利而犯罪得加重，提醒民眾切勿在公共場所作出違反善良風俗的行為，以免觸法，另民眾如發現相關影片切勿轉傳以免觸法。

