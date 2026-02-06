30萬精品賣5千！蘆洲「8+9網紅兄弟」賣假貨月入400萬 2億超Ａ貨全被抄

吳姓兄弟靠賣仿賣精品5年，每月賺逾400萬。取自IG

要價30萬元精品愛馬仕包，竟然只賣5000元？刑事警察局破獲位於新北蘆洲的大型仿冒集團，網紅吳姓兄弟檔在TikTok拍攝「學生變身8+9」等無厘頭短影音成功收割千萬流量，再將粉絲導流至Instagram販售廉價仿品。經營5年來，兄弟名下兩間公司每月營業額最高達400萬元，侵權市值更超過2億元，包含兄弟倆、妻子、女友及員工共15人均依違反《商標法》移送新北地檢署偵辦。

兄弟齊心「賣假貨」 情侶檔、夫妻檔分工細膩

警方調查，23歲的弟弟吳男與王姓女友經營「向川服飾」，旗下雇用10名員工管理8組IG帳號；25歲的哥哥吳男則與妻子陳女經營「翰昇服飾」，操控5組IG帳號。

兩人2021年起便積極在經營社群媒體，貨源全數來自中國廣州。吳姓兄弟透過微信（WeChat）直接與對岸廠商對接，甚至要求廠商製作「獨家訂製款」以壓低成本。

吳姓兄弟不僅在社群平台打出品質保證，甚至大膽拍攝親赴中國取貨的過程，以此吸引尋找「高品質高仿精品」的年輕族群，再以進貨價3至4倍的高價轉售牟利。

警方查扣大量仿冒精品。李依璇攝

TikTok短片吸流量 2億假貨塞滿倉庫

23歲與25歲的吳姓兄弟分工細膩，分別帶領伴侶經營「向川」、「翰昇」兩間服飾公司。集團深諳社群演算法，透過搞笑影片吸引大量年輕族群關注後，再導向IG帳號銷售從中國廣州進口的低價精品。警方清查，該集團不僅標榜「品質保證」，甚至大膽直播取貨過程以取信顧客，實則是以進貨價3至4倍的價格暴利轉售。

專案小組歷經長期蒐證，於去年6月持搜索票直搗新北市蘆洲區3處倉庫與1處工作室，查扣iPhone手機9支、筆電、存摺及電磁紀錄，仿冒精品包含MONCLER、BURBERRY、DIOR、LV等17個國際知名品牌，共計4607件。

仿冒精品款項眾多。李依璇攝

還在賣 鑑定確認全數為假

儘管兩人在網路宣稱品質優良，但警方將LV、DIOR、BURBERRY等17項國際一線精品送商標所有權人鑒定，證實全都是假貨，全案後續將依違反《商標法》移送新北地檢署偵辦。

然而，值得注意的是，儘管警方去年已大動作搜索，但實際觀察發現，該集團的社群帳號目前似乎「並未停工」。即便面臨法律訴訟，吳姓兄弟經營的IG帳號依然持續更新、公開販售各式精品。



