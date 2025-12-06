30萬自行車壓落葉 50歲騎士骨折送醫.車恐報廢

彰化縣 / 綜合報導

彰化139線發生自行車騎士摔車受傷意外，50歲陳姓男子疑似輾壓到路旁乾枯的落葉，連人帶車摔落到路旁，不但左肩鎖骨骨折，這輛市價30萬元的高檔名牌自行車也摔壞了，緊急送往車行進行維修，但自行車業者認為，如果車輛的骨架受損，就會影響整體的結構與強度，就算修好了，也可能會有折斷的風險，為了安全起見，不建議修理後再使用，以免再度發生意外。

1名男子站在路中央，用手勢示意救護車，傷者在這裡，穿著白色車衣的50歲陳姓男子，他騎自行車摔倒受傷，他指著左肩的部位，表情相當痛苦，救護人員用肩帶幫他固定傷勢，再引導他上救護車，送醫檢查發現傷勢還不輕，彰化縣芬園消防分隊隊員翁傳恩說：「鎖骨的部分，疑似有骨折。」

今（6）日上午11點多，彰化芬園鄉139線，發生自行車騎士摔車受傷的車禍，白色自行車倒在路旁，安全帽也噴飛滾落，彰化縣交通警察分隊分隊長翁維辰說：「不慎因壓到路旁的落葉而自摔。」

發生車禍的這個路段橫跨八卦山脈，沿途風景優美，假日吸引不少民眾來這邊騎自行車，但冬天風勢比較強，乾枯的落葉會被吹落到路面，自行車騎士(非當事人)說：「落葉很小，你很難去避免，如果你真的壓到，不要再去按到剎車，剎車就馬上滑倒打滑了，盡量不要騎太邊邊啦。」

摔車的車主將摔到的自行車，請朋友載去修理，眼尖的民眾發現，這款自行車是碳纖維的名牌車價格不斐，官網售價新車要26萬零8百元，加上其他配件整組高達30萬元，自行車業者說，這台車維修費用會很貴，就算修好了也會有安全疑慮。

自行車店業者黃先生說：「不能保證碳纖維車架，有原來的強度在，如果它裂掉，你再騎乘的話，它可能會有斷掉的風險，反而你人身會更危險。」業者強調，儘管名牌自行車的輪胎與零件都相當昂貴，但如果骨架有裂痕整體結構的強度還是有差，為了安全起見，就不建議修理再騎。

