30車受害！雨刷怪客落網 法官裁定交保居民憂再犯

高雄市一名一名72歲的張姓男子，兩個月來在大寮地區破獲了30多輛汽車的雨刷，居民氣炸，警方好不容易逮人，法官裁定交保。（圖／TVBS）

高雄大寮重劃區從9月起發生一連串汽車後雨刷被惡意折斷事件，累計約30部汽車受害。當地居民多次報警，但因重劃區內缺乏監視器，警方只能加強巡邏。經過專案小組的守候，警方終於在10月底逮捕了一名72歲的張姓嫌犯，被稱為「雨刷怪客」。雖然警方曾建請羈押，但法官最終裁定讓嫌犯交保候傳，引起附近居民擔憂再次犯案的可能。

在深夜時分，張姓嫌犯鬼鬼祟祟地在小客車後方徘徊，被警方當場逮捕。當警方質問他時，嫌犯試圖狡辯說雨刷沒有壞，只是被拗彎而已，但警方明確指出雨刷已經斷裂。這名嫌犯就是在高雄大寮81期重劃區犯下多起破壞案的「雨刷怪客」。

一位受害車主表示，由於停車位不足，他們不得已將車停在路邊，回來後發現後雨刷被折斷。據了解，嫌犯從9月開始行動，直到10月底被逮捕為止，已經破壞約30部車輛的後雨刷，許多車輛至今仍未修復完畢。

由於當時重劃區內沒有監視器，警方組成專案小組，以守株待兔的方式最終逮捕了這名住在附近的72歲張姓嫌犯。考慮到再犯可能，警方曾建請法院羈押嫌犯，但最終法官裁定讓他交保候傳。附近住戶對此表達擔憂，認為如果放他出來，他可能因心生不滿而變本加厲，破壞更多車輛。居民擔心若不將他關起來，他就不會有所畏懼。

忠義派出所長陳證閎表示，警方已擴大清查該地其他毀損案件，並在訊問後依毀損罪嫌將嫌犯移送偵辦。雖然重劃區現在已經安裝了監視器，但受害車主仍然擔心嫌犯交保後可能再度犯案，造成更多損失。

