30車泡水難善了！煙波飯店提賠償方案 自救會喊不接受

（記者石耀宇／綜合報導）宜蘭蘇澳11月11日豪雨造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場大量積水，至少30輛車輛泡水報銷，後續賠償問題引發爭議。飯店近日提出初步補償方案，包含以車輛現值三成五計算的補償金、1萬元慰問金及拖吊費用全額吸收，但車主與住客自救會認為補償明顯不足，已集體拒絕接受。宜蘭縣政府消保官將於12月3日召開協調會，期望在官方介入下釐清責任與爭議。

煙波飯店表示，淹水事件是受到鳳凰颱風外圍環流帶來的瞬間豪雨所致，屬不可抗力因素。飯店強調理解旅客遭遇泡水損失的無奈，事發後已協助受災住客免除住宿費並提供餐食及接駁車，同時針對車輛泡水提出補償方案，希望展現最大誠意。然而，自救會方面指出，多數車輛淹水後已完全失去使用價值，現值僅能回收極低金額，飯店提出的三成五補償遠不足以彌補實際損害。

自救會認為，飯店應進一步說明停車場排水與防災管理是否存在疏漏，而非單以「不可抗力」卸責。部分車主表示，當日雨勢雖大，但未接獲飯店主動提醒移車或預警停車場狀況，對後續完全泡水的結果難以接受。

為促成更完整的責任釐清與公平補償，宜蘭縣府消保官已確認12月3日召開首次協調會，邀集飯店代表、自救會與相關單位共同討論。車主期盼藉由官方主持，爭取更合理的賠償方案，也盼飯店能對事件提出更負責的說明。

