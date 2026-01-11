30輛機車深夜聚集取物！警察也來了 順便盤查開12張罰單

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市鼓山二路柴山登山口停車場內，10日深夜23時55分許，突然出現30輛改裝機車約50人聚集，民眾擔心聚眾滋事，即向鼓山警分局鼓山派出所報案，警方隨即趕赴現場，發現是網友聚集要發送自行設計的貼紙，警方於是盤查在場機車，發現違規改裝立即開單，並要求眾人散去。

警方到場了解，原來是一名徐姓自媒體經營者（25歲）於環島途中，臨時於社群平台發文，欲發放自行設計的紀念貼紙，邀集車友至該處領取，致多名網友至現場聚集，約30輛機車、約50人。

警方到場盤查後，當場製單告發交通違規2件、蒐證改裝排氣管計10件，但未發現有使用高音喇叭及危險駕駛、競駛或其他不法情事。為防制事故發生及維護社會秩序，警方要求民眾立即解散，11日0時30分民眾與車輛均全數離開。

鼓山分局呼籲，警方對於深夜民眾聚集、改裝車輛出入等情形，將持續加強周邊巡邏，如有影響公共秩序或交通安全之行為，均會依法查處。提醒民眾切勿任意聚集或從事危險行為，共同維護社區安寧與交通安全。

深夜大批機車聚集，警方前往了解，盤查違規改裝排氣管，並要求散去。翻攝畫面

