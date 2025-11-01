30農村社區齊聚大遠百開趴！高雄「派樂地」市集熱鬧登場

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】由高雄市政府農業局主辦的「2025高雄農村派樂地 RURAL PARTY」，將於11月2日（星期日）在高雄大遠百戶外廣場盛大登場。今年以「樂遊農村、派對開趴」為主題，結合展售市集、文化表演與互動體驗三大亮點，邀集多達30個農村社區齊聚一堂，展現高雄農村的多元風貌與創生成果，讓市民在城市中心就能感受濃濃的鄉村風情。

活動現場規劃「農村好物市集」、「綠生活體驗區」及「農創舞台」三大主題區域，集結各社區的農村好物、文創商品與特色工藝。來自六龜新發社區的「山茶系列產品」香氣撲鼻，展現高雄山茶的清新風味與職人精神；旗山糖廠社區則以香蕉主題推出創意商品，包括香蕉花檸檬咖啡與蕉桂烏龍茶；南勝社區帶來以荔枝為主題的精緻加工品，將地方農產轉化為特色伴手禮；而杉林日光小林社區的人氣「黃金香腸」，以傳統手作技藝融合在地風味，香氣誘人、令人食指大動。

除了展售攤位，現場更有多組在地團隊帶來精采演出。由甲仙大田社區的「女神將翎」以結合傳統神將與現代舞蹈的創新形式揭開序幕，象徵農村文化的再生與蛻變；日光小林社區「大滿舞團」以原鄉能量與青春舞步傳達對土地的熱愛；美濃廣德社區的「客家八音」悠揚登場，帶來傳統音樂的深厚底蘊；圓富社區的「青草搖滾樂團」則以創新曲風詮釋在地故事，讓全場氣氛熱力滿滿、歡樂不斷。

活動更設有多項互動好康，包含「集章抽好禮」與「農村好物兌換區」，完成任務即可兌換限定伴手禮或農村特色商品。此外，「打卡送好禮」活動鼓勵民眾拍照上傳，分享農村派對的熱鬧氛圍，讓更多人看見高雄農村的美好風景。

高雄市政府農業局長姚志旺表示，農村不僅是糧食生產的基地，更是文化與生活美學的根源。「農村派樂地」以展現高雄農村再生成果為核心，凝聚各社區力量，讓市民更深入了解農村產業的多樣性與文化價值。近年來，市府積極推動農村再生計畫與地方創生政策，協助社區強化品牌形象與行銷能力，並培育青年返鄉創業，注入創意與活力，打造兼具傳統與創新的高雄農村新樣貌。

「2025高雄農村派樂地 RURAL PARTY」將於明日(11/2)上午10時30分至下午5時30分在在高雄大遠百戶外廣場熱鬧展開，這不僅是一場市集活動，更是一場屬於高雄農村的城市嘉年華。從土地到品牌、從傳統到創新，處處展現農村夥伴的用心與堅持。高雄市政府農業局誠摯邀請市民朋友攜家帶眷、一起樂遊農村，支持在地農村，共同感受高雄農村再生的活力與希望，打造永續、宜居、富有魅力的高雄農村新風貌。（圖╱高市府農業局提供）