30 坪老屋翻新玩轉曲線！弧形修樑壓迫感消失、客廳電視牆化身空間隔間櫃，一家四口爽住「三房兩廳」

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 宇甄設計

小編帶你看好宅

位於台北市大安區的這間 30 坪老宅，承載著歲月留下的樑柱明顯、天花板壓迫與水電管線老舊等沉重問題，成為翻新的首要挑戰！宇甄設計團隊首先拆除原有老舊裝修，不做全包覆式平釘天花板爭取屋高；原本突兀的大樑藉由弧形設計修飾，並在天花板增加間接照明模糊樑柱之間的界線，一舉爭取到視覺上的開闊感，徹底擺脫老屋的壓迫感。除了將老舊的水電管線全面翻新外，更加裝全熱交換與全屋除濕系統，將原本屋況不佳的老屋調整好體質，再進行下一步的裝修工程。



進門後考量到視覺與採光的最佳化，選擇將玄關櫃安排在單側；整合了開放式鞋櫃、門片櫃與污衣櫃，能讓回家需要收納的鞋履、外套有妥善的放置區。住宅格局因應屋主一家四口規劃為三房兩廳兩衛，為了滿足廳房需求又不顯空間侷促，整體色調挑選淺色系基調，透過不同層次的白色、淺灰與淺棕色相互搭配，建構出有設計感的現代風格。客廳電視牆結合櫃體與隔間的概念，將展示櫃與電視櫃整合於同一個立面，複合式設計的牆體能在有限的空間創造最佳坪效利用。為了在開放式空間界定出客廳區域，沙發背牆特別做了弧形設計，鑲嵌金屬飾條與格柵造型，將視覺由玄關引導至室內休憩空間；異材質與厚度的銜接處藉由燈帶照明處理，將生硬的接點化為柔美的視覺端景。空間中的兩廳設計因電視牆而完美整合，轉角弧形倒角與材質的轉換，跨場域整合了不同機能場域的收納櫃；櫃體牆體化的設計手法，拉齊空間水平、將老屋過去常見的破碎格局完美整合，能做更有效的空間規劃。餐廳區域的收納分區規劃提升使用的順手度外，選擇以櫃體木作加系統櫃，在裝修預算內做到風格與機能兼具的設計。

廣告 廣告

小編的最愛

主臥房入口隱藏於玄關櫃旁，採用隱藏滑門設計優化公領域動線；臥室內部化繁為簡，有手刷塗料的系統板材作將臥室頂天落地衣櫃化為空間亮點。另一間臥室採取考慮到有充足的迴轉半徑設計推拉門，雙向規劃的衣櫃，於外側可作為污衣櫃使用，面向內側的櫃體則提供充足的衣物收納空間。為了消弭突兀的大樑壓迫感，特別以木工做出曲線造型延伸至床頭牆，搭配天藍乳膠漆跳色，型塑出簡約清爽的寢居氛圍。

宇甄設計／呂邑純、陳之凡

地址：台北市大同區重慶北路3段139號7樓之1

電話：02-89850518

Email：luchigen@gmail.com

網站：https://www.ugid.shop

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>宇甄設計

立即聯絡>>>宇甄設計