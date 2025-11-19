30 多歲男流感併發腦出血休克！本季 300 重症 35 死，95％未打疫苗
南部 30 多歲具高血壓病史的男性未接種本季疫苗，10 月下旬出現發燒、喉嚨痛，後因高血壓引起心血管併發症，急診就醫開刀，然隔天出現呼吸窘迫、血氧偏低，胸部 X 光顯示肺炎跡象，檢驗確認 A 型流感和細菌感染，治療後仍併發腦出血休克，最終住院兩週後死亡。疾管署昨（18）日表示，流感上週新增 42 例併發重症病例、10 例死亡，多未接種本季流感疫苗，呼籲慢病患者、長者、孕婦、育有 6 個月內嬰兒的雙親等公費疫苗接種對象，應儘速接種。
根據疾管署監測資料，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，第 46 週（11/9-15）類流感門急診就診計 93,247 人次，較前一週下降 9.1％，但近 7 日仍有併發重症、死亡的病例，且預計 12 月上旬疫情將升溫，春節前後達高峰。
幼童雙親、孕婦接種疫苗，護己也護孩
實驗室監測資料顯示，流感病毒型別以 A 型 H3N2 為主，其次為 A 型 H1N1 及 B 型。疾管署發言人曾淑慧表示，本（2025-2026）季流感季累計 300 例重症病例、35 例死亡，其中重症病例以 65 歲以上長者及具慢性病史者為多，95％未接種本季疫苗；而今年採購的三價疫苗對上述病毒皆能產生保護力，自 10 月公費疫苗開打至今，累計 583 萬人次接種，為歷年最高，目前約剩不到 90 萬劑，部分縣市更預計 12 月初用罄，將再評估流感疫情走勢決定增購疫苗與否，呼籲長輩、慢病患者把握公費疫苗機會。
此外，因 6 個月內嬰兒年紀太小、無法接種流感疫苗，一旦感染，發生重症的比率比 4、5 歲幼兒多 3、4 倍，故須透過雙親接種疫苗、產生抗體，進一步保護嬰兒。而孕婦懷孕期間心肺血管負擔量增加、免疫系統改變，提高血栓風險，感染發生重症的機率為一般人的 3 倍；且若孕期染疫，可能造成胎兒早產、流產甚至胎死腹中，故孕婦應盡快接種公費疫苗。研究也顯示，孕婦接種疫苗，母嬰感染流感、發生重症的機會將下降逾 5 成。
疾管署亦提醒，近期氣溫變化明顯，民眾如出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。
文／周佩怡、圖／巫俊郡
