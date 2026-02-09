30+女生年終獎金怎麼花才不後悔？從頂奢香水到高效抗老保養，這份「質感投資清單」現在入手正好！

（圖／吳雅鈴攝、翻攝自小紅書）

當年終獎金入帳，消費思維往往也跟著升級！尤其30+之後，比起追逐短暫流行，多數人更傾向把預算放在能長期替自己加分的選擇—一款能建立識別度的香氣、一套撐得住膚況的保養，都是讓整體狀態向上提升的關鍵。今年若只打算挑幾樣真正值得的單品，不妨把焦點鎖定在「時間越久越有感」的投資型產品。

把氣場穿在身上：高端香水是最安靜卻最有力的存在

來自阿曼王室御用的AMOUAGE，自創立以來始終堅持以頂級珍稀香材打造奢華香氣，並將哲學與人文思辨融入製香，使每件作品都像藝術創作的延伸~其中《The Essences時光留韻系列》以「時間」為靈感主軸，透過香氣讓時間變得可被感知與嗅聞，從故事、配方到視覺設計皆圍繞此概念展開。為了體現此系列的核心精神，《The Essences時光留韻系列》更特別採用升級版「雙重陳化 Double Infusion」工藝，先以60至80年檀香木浸漬原香精，再透過橡木桶熟成，使氣味更深邃且富有層次，完美呈現需要時間淬鍊的高級質地。

AMOUAGE的《The Essences時光留韻系列》，將時間化為靈感謬思，透過香氣讓用香者感受到「時間」的存在。（圖／吳雅鈴攝）

而《The Essences時光留韻系列》中新登場的第二篇章，便透過幾何概念將時間轉化為嗅覺語言，推出「∞．LINE 618」、「T₀．REMAIN」、「ΔT．SEQUENCE」三款作品，各自展現不同的時間敘事。「∞．LINE 618」以松木、椰奶與皮革調為核心，後段由廣藿香與檀香延伸出沉穩木質氣息，整體深沉且持久；「T₀．REMAIN」則以皇家綠乳香結合柑橘與多香果揭開序幕，中段百合、依蘭與茉莉交織潔淨花香，尾韻由龍涎香與東加豆收束成溫潤深度，氣味純粹卻極具存在感；最後「ΔT．SEQUENCE」是以荔枝與覆盆子的明亮果香開場，揉合藏紅花帶出微皮革質感，中段桂花、玫瑰與東加豆堆疊出柔美層次，最終透過沉香、皮革與琥珀木質調展現深沉且規律的尾韻，象徵時間循環中的蛻變與重生。三款香氣皆結構鮮明、層次遞進，特別適合想從「好看」邁向「有風格」的族群。

AMOUAGE ∞．LINE 618 100ml／16,800元（圖／吳雅鈴攝）

AMOUAGE T₀．REMAIN 100ml／16,800元（圖／吳雅鈴攝）

AMOUAGE ΔT．SEQUENCE 100ml／16,800元（圖／吳雅鈴攝）

在視覺設計上，《The Essences時光留韻系列》第二篇章的三款新作，不僅有著宛如阿曼沙漠連綿沙丘的垂直雕刻脊紋，連瓶底鑲嵌的金屬徽章也是手工打造。（圖／吳雅鈴攝）

若偏好更具光澤感與時尚氛圍的香調，TOM FORD設計師系列「冬日光芒」同樣值得列入年終清單！靈感來自阿爾卑斯山滑雪勝地的清晨，把冬日初雪與暖陽交織的靜謐之美轉化為氣味，以柑橘、白花與麝香勾勒出迷人氣息。前調透過佛手柑與冷壓柑橘皮展現清爽朝氣，中段加入橙花與玫瑰打造溫潤花香，尾韻再由安息香、香草與龍涎香鋪陳出如暖陽映照積雪般的木質餘韻，留下深邃且令人迷醉的印象。

TOM FORD設計師系列冬日光芒10ml／1,850元、50ml／6,200元、100ml／8,650元（圖／品牌提供）

投資未來的臉：抗老保養永遠不嫌早

真正開始拉開年齡差距的，多半是眼周狀態，因此嬌蘭帶來了專為眼周脆弱肌膚設計的「皇家蜂王乳青春提拉眼霜」，配方融合黑蜂蜂蜜與蜂王乳，能促進肌膚修護並強化防禦屏障，同時搭載包覆式科技，在肌膚形成如第二層肌膚般的隱形薄膜，幫助平滑細紋並提升緊緻度；再加上高、低分子量雙重玻尿酸可帶來即時澎潤效果，各類皺紋也更可見被修飾，針對老化跡象進行深層修護，使雙眼看起來更明亮上揚、年輕感更清晰，對於想提前部署抗老的人而言，比起事後補救更具長期價值。

嬌蘭皇家蜂王乳青春提拉眼霜／3,400元（圖／品牌提供）

極度絲滑的輕盈凝霜質地，可在膚表形成如第二層肌膚般的隱形薄膜。（圖／品牌提供）

若只能選一瓶幾乎不會出錯的經典保養，SK-II青春露依然穩居許多人心中的核心地位！每瓶蘊含超過90% PITERA™，富含多種維生素、胺基酸與礦物質，能快速被肌膚吸收直達肌底，提升煥活能量並強化保濕屏障，從根源改善粗糙與暗沉，而且還兼具滲透、保濕與修護三重效果，有助維持透亮與彈性，使肌膚持續展現穩定光采。這麼厲害的產品，此次還有好浪漫的櫻花限定版以粉嫩花瓣點綴瓶身，象徵煥然一新的蛻變，也替每日保養增添儀式感，青春露的鐵粉們當然要收藏起來！

SK-II青春露櫻花限定版230ml／6,900元（圖／品牌提供）





