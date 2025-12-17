30+女生怎麼穿？學申敏兒「鬆弛感穿搭」：不用名牌也能穿出高級感

即將成為十二月新娘的申敏兒，是少數不用靠強勢造型就能立刻讓人記住的韓星之一，她的穿衣風格簡單日常，總是讓人有種舒服與乾淨的超高好感度，從 Oversized襯衫、洋裝、柔軟針織，到低飽和的中性色選，都讓她保持著獨有的親和質感，同時，對一般人來說，她的穿搭也非常容易複製，以下就帶你一次看懂她的三大好感穿搭技巧！

申敏兒的好感式穿搭解析

好感元素1：鬆弛版型＋乾淨線條

申敏兒私下穿搭很容易讓人有好感，其中一個關鍵就是，衣服的寬鬆度，要先讓身體放鬆，整個人看起來就會很輕鬆，在申敏兒的私下穿搭中，很少看到極合身的剪裁，而是大量使用寬鬆襯衫、落肩上衣、洋裝、軟針織⋯穿出舒適的整體感，搭配上也偏向乾淨俐落的穿法，因為服裝選擇不會太過強勢，人本身的姿態與氣質就成為造型主角，自然也能呈現人讓人覺得剛剛好的親切感。

好感元素2：中性柔色為主

再來，一系列私服看下來，可以發現申敏兒大部分的造型中很少穿鮮豔、存在感很強的飽和色系，而是偏愛奶油白、米色、灰綠、霧棕、黑色等，這些柔和的中性色調不只襯膚、低調，還能在視覺上帶出柔和有質感的氛圍，也因為這類型的色系沒有攻擊性，看起來乾淨，所以很適合日常。

好感元素3：精準的配件選擇

除了服裝之外，申敏兒的穿搭中其實也不會看到太多搶眼的飾品、配件，但只要有搭配到，她的選擇也都可以成為穿搭中不特別突出卻默默加分的亮點，像是中性的皮衣外套搭配對比色領巾與網袋包、黑白的連身裙造型搭配上豹紋帆布鞋，在一身黑的大衣造型中穿上一雙俐落的皮鞋，這些都是在簡單穿搭造型中自然展現品味的細節，也不會讓人有很用力打扮的感覺！

被韓國網友們公認1998年出道至今零負評的申敏兒，她的穿搭之所以有如此高的好感度，並不是在於展現自己有多會搭配，而是依靠著讓人感到舒適的單品與色系，讓她呈現出一種自然卻耐看的魅力。





