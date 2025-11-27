30 年老屋還原新生｜訂製醫師兩代綠建材幸福宅

文、整理 電視部│圖片提供 歐德集團

相關影片：

30年老屋還原新生｜訂製醫師兩代綠建材幸福宅



老屋翻新，從來不只是空間的重整，更是關係與生活的再定義。歐德設計團隊接下這棟「原本合併、如今拆分」的特殊案，必須在一棟30年老屋中，兼顧結構安全、生活動線與家庭情感連結。設計師張嘉娟以理性結構與感性思維並行，讓「分戶不分家」成為這次翻修的核心精神。



>>快上 YouTube 訂閱「設計家」，觀賞更多精彩設計吧！

設計任務：兩戶拆分，仍保留家人間的流動感

屋主原先購置兩戶相連的房子，使用多年後因家庭成員變化，決定重新分為兩戶。歐德設計面對的是一棟經歷歲月的老屋，結構、動線與機能都需全面調整，以及身為骨科醫師的屋主，非常重視居家環境安全健康的考量。



如何在保有各自隱私與獨立性的同時，讓兩個空間仍具「彼此相連的情感」，設計師先以開放格局串聯生活感，並在視覺與材質上延續共通語彙，讓親情連結自然流動。

廣告 廣告

｜現代簡約風 × 都會輕奢感

A戶以低飽和度灰白色系為主軸，融入莫蘭迪藍跳色牆增添質感層次。

玄關鋪設SPC木地板，搭配雙面櫃串聯餐廳形成回字動線，兼具收納與場域劃分。

客廳以白色格柵展示櫃結合線燈，展現立體層次；電視牆選用大理石紋理與金屬玻璃，創造俐落輕奢氛圍。沙發背牆延伸垂直線條語彙，搭配間接照明與壁燈，讓光影柔化空間表情，營造安定而現代的居家氛圍。

男主人房配置L型書桌與開放式汙衣櫃，實用又不壓迫。

女主人房以高低櫃體劃分梳妝與睡眠區，擴充包包展示位置，保持採光與整潔。

｜木質侘寂風 × 自然溫潤生活感

B戶則以木質侘寂風為主調，重視材質肌理與自然光影。整體空間透過異材質交織與光線導引，演繹出「靜中有暖」的居住哲學。

玄關以半開放木格柵屏風引光入室，同時維持隱私與空間穿透。

深木紋系統櫃貫穿公領域三面動線，結合鏡面、格柵與燈條設計，消弭厚重感並增添層次。

電視牆以深灰大理石鋪陳，紋理細膩沉穩，呈現內斂靜謐的生活氣韻。

綠建材與簡約質感，打造安心生活基底

身為骨科醫師的屋主，對居家安全與健康尤為重視。歐德設計全案採用政府認證的綠建材與高品質五金，並在全室鋪設Order floor 超耐磨木地板，兼具防滑、耐刮與高隔音特性，為長輩與小孩提供安全舒適的生活環境。陽台則選用利用板材餘料，經特殊製程，耐磨防滑、不易龜裂發黴的「歐德地球木戶外木地板」，裝潢新家還可以環保愛地球。室內空氣清新、環境穩定，也成為兩戶之間的默契，讓不同空間仍延續一致的設計語感。

歐德設計團隊認為，「設計不是將美學強加於空間，而是理解屋主真正的生活需求，並以專業實踐。」從丈量、設計、建材選用到施工與售後服務，每一階段都以貼心與精準為核心，讓設計回歸家的本質。



設計師表示：「我們完成的不只是作品，而是一個能被生活擁抱的家。」這場分戶改造，不僅讓老屋重獲新生，也讓家的關係在光影之間延續。



小編最愛

從一戶到兩戶，從「大宅」到「雙宅」，歐德設計不只是重新分配空間，更重新梳理家的秩序與情感。

專業室內設計讓家的距離更近，也讓生活更有方向。



台灣歐德傢俱股份有限公司／歐德設計團隊

地址：新北市林口區文化一路一段84號3F

電話：0800033988、02-26006008

Email：design@order.com.tw

網站：http://www.order.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>台灣歐德傢俱股份有限公司

立即聯絡>>>台灣歐德傢俱股份有限公司