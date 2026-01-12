30%是剝削！ 川普擬降信用卡利率「上限最高10%」





美國總統川普（Donald Trump）重返白宮即將滿週年，他於美國時間10日在個人社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布重大金融政策，他表示將信用卡利率上限設定為10%，為期1年。川普強調，許多金融機構長期向民眾收取20%至30%甚至更高利率，形同「剝削」，聲稱此現象是在前任政府時期放任發生，他已決心制止此情況再度惡化。

川普發文表示：「我們不會再讓美國人民被信用卡公司『宰割』。」並指出這些公司收取高達20%至30%甚至更高的利率，而這種現像在前總統喬·拜登（Joe Biden）執政期間卻無人制止，「像在打瞌睡」。他強調為了民眾的負擔能力，他身為美國總統，呼籲自2026年1月20日起，將信用卡利率上限設定為10%，為期1年。

美國信用卡是主要民間消費信貸來源，不僅涵蓋一般支出，許多民眾甚至仰賴信用卡支付生活必需品。近年在通膨壓力下，信用卡未償餘額與利息成本快速飆升，家庭財務壓力持續升高。隨著美國期中選舉將於11月登場，川普面臨要求降低生活成本的政治壓力，亟需兌現其2024年競選時對選民做出的承諾。

巧合的是，1月20日恰逢川普政府執政一週年紀念日，川普說：「我們取得了歷史性的成就。此政策將於2026年1月20日生效，恰逢其政府執政滿一周年，他稱這將成為『讓美國再次偉大』的重要一步。」目前白宮並未公布更詳細執行機制，外界亦關注該政策是否需要國會授權，以及是否會受到金融業反彈。此舉被視為川普政府針對高利率時代、民生財務困境所做出的強勢政策宣示，後續影響仍有待觀察。

▼川普喊降信用卡利率「上限最高10%」。（圖／翻攝《Donald J. Trump》Truth Social）

（封面圖／翻攝《The White House》粉專）

