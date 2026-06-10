30、40歲患者突增！ 研究揭「早發性大腸癌」背後驚人特徵

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〔編譯陳成良／綜合報導〕過去被視為老年疾病的大腸癌，近年頻繁襲擊30、40歲年輕族群。最新研究顯示，此類「早發性」大腸癌從基因特徵到腸道菌相，皆與傳統大腸癌存在顯著生物學差異，極可能是一種與過往完全不同的獨立疾病。

根據《Business Insider》報導，美國俄亥俄州立大學(Ohio State University)團隊分析年輕大腸癌患者的腫瘤切片與基因資料後，發現其體內有11個特定基因變異頻率較高，並伴隨強烈的發炎訊號。研究人員指出，此現象與含有大量高糖、高鹽、高熱量的超加工食品(UPF)飲食環境存在高度關聯。

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除了基因變異，腸道微生態失衡也是另一大關鍵。科學家分析患者的腸道菌相後，發現年輕型大腸癌患者體內較容易出現產生毒素的大腸桿菌，且整體腸道菌多樣性明顯較低。紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)研究指出，壞菌增加與有益菌減少，與人體清除異常細胞的免疫力下降存在關聯。

不過，相關發現目前主要基於回溯性的基因定序與資料分析。雖然無法直接證實超加工食品或特定細菌會直接導致大腸癌，但已為病因釐清提供關鍵線索。報導指出，現行臨床預防指引雖未改變，但減少超加工食品攝取並維持高纖飲食，仍是維持健康腸道菌相、調控身體代謝環境的關鍵途徑。

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