30-50歲成雙北購屋主力！北市這情況成趨勢 「數據揭密」熱區一次看

房價高檔與成家換屋需求交織下，誰還在雙北買房、又買到哪裡？永慶房產彙整金融聯合徵信中心近一年（2024Q4～2025Q3）住宅貸款資料發現，30至50歲青壯年已成雙北購屋主力，台北市購屋占比達61%、新北市更達67%；若以區域熱度觀察，台北市由中山、內湖領跑，新北市則以板橋、三重最受青壯族群青睞。

永慶指出，本次統計係以聯徵中心住宅貸款資料為基礎，盤點近一年雙北各年齡層購屋占比與購屋熱區貸款數據，資料期間為2024Q4至2025Q3，建物類別不區分。

近一年台北市30-50歲青壯年族群的購屋熱區。（永慶房屋提供）

北市「小坪數卡位」成趨勢 中山、內湖、文山最熱

從區域熱度來看，近一年台北市30-50歲青壯年購屋前三大熱區依序為中山區（921戶）、內湖區（780戶）、文山區（668戶）。

進一步看產品輪廓，中山區30-50歲族群購屋總價（鑑估值）約2230萬元、建物面積約28.7坪；內湖區約2490萬元、38.7坪；文山區約2526萬元、44.2坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，中山區具備交通與機能優勢，「擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動以及完善的生活機能」，加上近年新增「低總價、小坪數大樓」供給，讓不少年輕首購族得以先卡位北市門牌。

至於同樣名列前茅的內湖、文山等區，則反映青壯族在「空間」與「預算」間的現實取捨。陳金萍指出，30-50歲多處於成家立業階段，若想在預算有限下買到坪數稍大的大樓產品，往往得把目光轉向北市基期較低的蛋白區；聯徵貸款數據也顯示，近一年該族群在內湖、文山、北投等區「有機會買到約40坪上下」，但在中山、大安等核心區「僅能買到約30坪左右」。

近一年台北市30-50歲青壯年族群的購屋熱區。（永慶房屋提供）

新北：「外溢吸引力」推升剛性需求 板橋、三重、土城領跑

新北市方面，近一年30-50歲青壯年購屋熱區前三名為板橋區（2,483戶）、三重區（2,398戶）、土城區（2,263戶），其後依序為淡水區（2,172戶）與中和區（1,661戶）。

以購屋總價（鑑估值）與坪數觀察，板橋區約1826萬元、34.8坪；三重區約1834萬元、34.5坪；土城區約1533萬元、32.7坪；淡水區約1204萬元、41.1坪；中和區約1652萬元、32.1坪。

針對板橋居冠原因，陳金萍表示，板橋長年為新北房市熱區，除就業機會與商業活動量能外，亦具備生活機能與「三鐵共構」等交通優勢，吸引青壯族群目光。

至於三重、土城等區域，永慶則點出「軌道建設＋重劃區供給」的推力。陳金萍指出，建商在捷運沿線與重劃區持續推案，加上青壯族偏好大樓產品，使預售屋與新成屋交易相對熱絡；同時新北房價相較台北更具價格優勢，對年輕購屋族形成「外溢吸引力」，再加上新青安支持首購政策，讓新北剛性需求維持強勁。

30-50歲占比皆逾6成：成家與換屋需求同步升溫

從年齡結構來看，永慶指出，近一年雙北購屋主力皆落在30-50歲年齡帶：台北市30-50歲貸款戶數6,572戶（占61%），新北市則為21353戶（占67%），顯示在成家與換屋需求同步升溫下，青壯族自住購屋動能仍是市場關鍵支撐。

