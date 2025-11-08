30°C搶領免費發熱衣！ 1件排2小時人多到「不給排」

華山出現大批人潮排隊領發熱衣。（圖／東森新聞）





颱風前，天氣逼近30度，華山竟然出現大批人潮在搶排「發熱衣」。一件680的發熱衣要排超過兩個小時，甚至人多到「停止排隊」。而現在多數發熱衣已經打破以外內衣印象，除了講求輕薄、保暖，更要設計感，能夠直接外穿。

長長人龍擠在華山園區，近30度高溫照樣排，日系快時尚品牌舉辦快閃活動，打卡送發熱衣，不少人十點前就來排，導致活動11點開始，不少人到場就被告知額滿，停止排隊忍不住抱怨，不過有排到民眾耐心也要很足夠。

民眾：「前前後後大約等了兩個小時，有一點熱，但我覺得為了冬天保暖，算是值得，排了半個小時，沒有（去排），因為覺得排了太多人了，而且現在天氣很熱，感覺還穿不到，感覺可以去日本買比較便宜。」

在大太陽底下也要排為的就是這一件免費極暖發熱衣，除了圓領極暖款，現在還有高領款跟拉鍊款，要擺脫發熱衣就是內衣的印象。

有人願意排，有人覺得不合理，經典平價款發熱衣比一比，UQ極暖款混了羊毛，保暖但透氣度比較弱，迪卡農快乾貼身彈性大，便宜但相對不保暖，GU發熱衣價格便宜保暖但被說容易起毛球，不過現在發熱衣，除了比材質，款示更是一大重點，畢竟多數印象中的發熱衣...。

民眾：「單穿的很醜欸，不會（單穿），我覺得這樣不太好看。」

所以也有連鎖女裝品牌推出附BRATOP版發熱衣，讓你直接外穿，甚至還有出無袖貼身包裙款，讓辣妹沒有冬天，也能很溫暖。

民眾：「有些發熱衣，就是比較黑色緊身那種，是還滿好看的，款式就是V領，有塑身緊身這樣。」

各種發熱衣推陳出新，重點不只要暖要輕薄，更要夠時尚，才能足以成為冬日衣櫃必備單品。

