300人抗議掩埋場！環評委員痛批業者：不把埔里人放在眼裡

埔里居民集結逾300人到環評審查會場外抗議，並演出行動劇表達訴求。（劉慧茹攝）

埔里鎮麒麟里南港溪上游興建事業廢棄物掩埋場案，4日舉行第一階段環評審查，地方動員300多人前往縣立婦幼館外抗議，表達反對訴求。經過近4小時會議，委員雖重話批評業者環說書缺乏誠意，仍要求補充論述後召開第二次會議，讓地方團體揚言不排除發動更大規模抗爭。

由埔里鎮長廖志城、麒麟里里長黃戊寅及地方人士於1月組成的「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，至今已收集全鎮3萬多張連署書。4日動員13個村里、社區逾300人，搭乘8部遊覽車前往環評審查會場外抗議，提出業者自行撤回申請案及縣府拒審駁回兩大訴求，並上演行動劇。

5位環評委員聽取業者簡報語氣嚴厲。（劉慧茹攝）

立委馬文君、羅美玲，縣議員陳宜君、蘇昱誠及黃世芳等人，不分黨派皆到場聲援，表達反對立場。其中，25位民眾報名進入會場發表意見，參與的陳宜君也質疑業者缺乏專業處理能力，痛批環說書內容錯誤百出，「根本不把埔里人放在眼裡」，批評允捷母公司「台灣農林」未盡社會責任。

5位環評委員聽取業者簡報後同樣語氣嚴厲，直言環說書對設立掩埋場的必要性、合理性與重要性，皆不足以說服人，批評內容失職、避重就輕，甚至不夠誠實，甚至點出國內外無掩埋場零滲漏的例子。

會後環評委員做出決議，要求開發單位針對水質、邊坡穩定、環境影響等民眾關切事項補充資料與說明，並須於3月15日前至少召開3場說明會，4月15日再召開第二次審查會議，決定是否駁回或進入第二階段環評。

允捷公司代表表示，依規定提出評估申請，願意接受嚴格監督，協助地方解決非法濫倒問題。對於第一階段環評要求修正補件、並將再次召開審查會議的結論，「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」則表達強烈遺憾，不排除後續發動更大規模抗爭行動，「直到案件撤回或不予審查為止。」

