300份鶯歌秒殺！「臺灣尚勇」夯到爆 蘇巧慧：除舊布新喜迎馬年

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日於於鶯歌服務處前發放「臺灣尚勇」春聯、「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」總統聯名春聯，和她個人「恭賀新禧」的馬年春聯；發放前40分鐘服務處前即湧現排隊人龍，首位民眾上午7時就在現場等候搶到頭香，開發後15分鐘，300份春聯隨即被索取一空。蘇巧慧表示，鶯歌地區可至新北市議員卓冠廷的服務處洽詢，也歡迎大家踴躍索取，一起除舊布新，迎接新的馬年。





今早11時，蘇巧慧與新北市議員彭一書團隊，議員參選人朱誼臻、高乃芸等人，在鶯歌服務處發放春聯，並於活動中接受媒體聯訪。

蘇巧慧指出，非常高興今早11時在中職會長蔡其昌宣布之際，和全國一起同步發放「臺灣尚勇」春聯，這款春聯從去年至今年詢問度都爆表，服務處今天同步全國一起發放，而卓冠廷的鶯歌服務處也有在發送，歡迎大家上網搜尋發放地點，踴躍索取。

蘇巧慧也大力推薦，來她的服務處，除了能擁有賴蕭的「七喜春來」春聯外，還有自己馬到成功「恭喜新禧」的春聯，來一趟可以領三張，之後也會在樹林、鶯歌、新莊的服務處，及新北市黨部開放索取。

蘇巧慧說，「未來各個議員及議員參選人的服務處，也會陸續有各式各樣的春聯，歡迎大家一起除舊布新，迎接新的馬年」。

