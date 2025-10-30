300億堰塞湖災後重建條例明三讀 藍黨團感謝綠、白兩黨相挺

立法院長韓國瑜主持協商後，朝野決議共同支持傅崐萁等人提出的花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉後，國民黨立法院團總召傅崐萁等人提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」 草案，今（30日）由立法院長韓國瑜召集朝野協商後，並達成共識。國民黨團也發出新聞稿，感謝民進黨團及民眾黨團全力支持，特別條例總經費上調到300億元，並預告預計在明天的立法院會完成三讀，於災後重建預估會在2027年3月31日完成。

國民黨團表示，今天下午，韓國瑜主持的朝野協商圓滿順利，國民黨版《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》達成一致決議。這是台灣第一個因堰塞湖釀災而制定的重建條例，迥異於過去多個颱風或地震而設立的法令，光復鄉漢人及部落鄉親各佔半數，重建條例必須另依《原住民基本法》與族人充分溝通，尊重所有居民意願，土地空間及安置計畫，絕對會以災民權益為主，依居民共識而行。

國民黨團接續說明，堰塞湖潰壩也跟《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》的台南嘉義屋頂吹翻有所區隔，「農田土石挖掘清運復原、專案休耕、農田廢園重建、農地重劃及農業生產環境重建」是極難極大的工程，「商家災戶援助、生產設備汰換、產業設施、生財器 具、運輸、各類輔具及交通工具復原」，更是其它天災中少見的補助整治項目。

國民黨團也提到，花蓮光復鄉、鳳林鄉及萬榮鄉共600多公頃被土沙淹沒，每戶化糞池都遭掩埋，水溝排水系統多已堵塞，家中污水排不出去。未來將新設置聚落型污水處理中心，從土地取得、規劃設計到完成幹管，所以包括超級堤防及重建污水雨水排水下水道完整系統，這些特殊重大的復建工程至少需要5年，所以將這個部分延長到2030年完工，可見獨立制訂條例有其必要性特殊性與民族多元，留給各級政府參考及後人警惕。

國民黨團最後再次表達，感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著時間的滾動檢討災情的嚴重性而整體提高到300億元（行政院原預計編列200億元），中央地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活。

