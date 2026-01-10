300億租金補貼延長 今年可望75萬戶受惠

賴清德總統上任後提出「百萬租屋家庭支持計畫」目標，其中含租金補貼50萬戶，為此行政院將原本至民國114年截止的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」延長至115年，今年預計辦理75萬戶。內政部10日表示，截至114年底，租金補貼受益戶數為91萬3867戶，有效減輕民眾居住負擔。

內政部表示，自105年起至今，從前總統蔡英文至賴清德任內，政府持續推動多元興辦社會住宅、包租代管及租金補貼等三軌政策，已協助超過110萬戶租屋的青年、弱勢與婚育家庭。

行政院自111年7月起推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，112年7月續辦租金補貼2.0擴大照顧，推動多項簡政便民精進措施，如放寬年滿18歲以上的學生族及租屋民眾申請、隨到隨辦、舊戶直接帶入審查不用重新申請、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件等。後因賴清德上任後，提出「百萬租屋家庭支持計畫」的目標，於121年直接興建社會住宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，行政院為此將原本至114年截止的專案補貼延長至115年。

內政部昨表示，過去幾年，租金補貼朝可及性方向優化，讓申請流程逐步簡化，以即時減輕租屋者經濟壓力，依「113年住宅需求動向調查」，高達93.5％的租金補貼申請人認為該措施有效減少經濟壓力、18至35歲青年中約7成對租金補貼感到「滿意」或「非常滿意」；此外，受益戶數亦已提升到90萬戶，顯示租金補貼具高度實用性，並獲得多數民眾肯定。

由於115年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，不少民眾擔憂會影響到租金補貼。內政部次長董建宏近日表示，租金補貼的預算還躺在立院，呼籲立委盡速完成審議中央政府總預算案。