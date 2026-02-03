300億租金補貼核定197萬件！國土署指青年破7成支持 今年起婚育再加碼

記者陳韋帆／台北報導

國土署指出，300億中央擴大租金補貼專案自111年開辦以來，已有效減輕各族群的居住負擔，特別是青年族群滿意度高達7成以上。（圖／記者陳韋帆攝影）

政府正透過租金補貼、包租代管及多元興辦社會住宅等三軌政策，全力朝向照顧「百萬租屋家庭」的目標邁進。內政部國土署指出，為落實經濟成果全民共享，300億元中央擴大租金補貼專案自111年開辦以來，已有效減輕各族群的居住負擔，特別是青年族群滿意度高達7成以上。透過精準的補貼額度調整與加碼機制，政府期盼能作為民眾在教育、房租與生活支出上的堅強後盾，實現居住正義。

國土署資料指出，300億元租金補貼專案累計核定數已達197萬餘件；114年總核定案件為91萬戶；每月提供3,000元至8,000元不等的額度；統計至114年9月底，未滿40歲單身青年補貼率中位數為39.5%；未滿35歲青年補貼率中位數則為41.1%；今（115）年1月1日起針對新婚或育有新生兒家庭再行加碼。

租金補貼歷年申請戶數、核定戶數統計。（圖／國土署提供）

國土署進一步說明，租金補貼對於青年族群確實發揮了實質的支持作用，補貼金額占實際租金比率接近4成，有效降低了社會新鮮人與年輕家庭的日常開銷。為了鼓勵國民「敢婚敢生」，115年起特別將新登記結婚及有新生兒的家庭列為重點加碼對象。除了金錢補貼外，中央與地方政府也將持續擴大包租代管的規模，並透過多元興辦方式增加社會住宅量能，以提供更合宜且多元的居住選擇。

國土署強調，「整體居住照顧網的建置，是回應社會各族群需求的關鍵！」未來將持續整合各項資源，不僅要維持現有補貼的穩定性，更會動態觀察市場租金波動與物價指數，適時檢討補貼機制。透過制度化的補助與社會住宅供應，政府致力於建構一個讓民眾能安心成家、穩定生活的社會環境，並透過亮眼的核定數據證明政策執行力，逐步消弭大眾對租屋負擔的疑慮。

