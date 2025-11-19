300億重建不能黑箱！馬太鞍部落怒吼：席次要透明、要參與

馬太鞍溪流域部落青年聯盟今（19）日聯合太巴塱、加里洞、fata’an等受災部落代表，以及台灣基進、綠黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、公督盟與台灣韜略策進學會，強烈呼籲中央在三百億元的馬太鞍堰塞湖災後重建中，務必提升透明度、落實公開審查，並在「中央協調會報」正式納入部落代表席次，避免重建再度落入工程獨大與地方黑箱。 圖：台灣韜略策進學會提供

[Newtalk新聞] 馬太鞍溪流域部落青年聯盟今（19）日聯合太巴塱、加里洞、fata’an等受災部落代表，以及台灣基進、綠黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、公督盟與台灣韜略策進學會，在立法院前召開記者會，強烈呼籲中央在三百億元的馬太鞍堰塞湖災後重建中，務必提升透明度、落實公開審查，並在「中央協調會報」正式納入部落代表席次，避免重建再度落入工程獨大與地方黑箱。

太巴塱部落的那莫・諾虎表示，災後安置與補償方案並未處理最核心的問題：災民如何回到家園。他痛批目前的重建框架只剩工程專業，政府完全忽視部落與土地的生活連結，更缺乏人民參與，而人民若被排除，黑箱就會蔓延。他主張中央協調會報必須納入部落代表，讓災區能直接參與決策，而非事後才被告知。

廣告 廣告

加里洞部落江晏瑜指出，因災戶較少，加里洞在救災與重建規劃中屢屢被忽略，甚至連居民提出以東富國小為臨時安置地點，物資都遲遲未進入。她批評中央與地方僅依「災情大小」決定是否納入規劃，導致不平等持續複製。她要求中央建立跨部會統整機制，確實掌握所有受災戶需求。

fata’an部落的Haloko提到，家中有88歲長輩迄今仍無法返家，重建工程卻毫無進度。他表示，目前已有超過900戶加入重建訴求連署，足以反映災民焦慮。他痛斥補償金額過低，且有災民至今未領到補貼，「我們是災民，不是難民！」他要求提高房屋補償額度，並建立讓災民能直接表達訴求的制度性管道。

台灣韜略策進學會秘書長陳嘉霖指出，台灣災後重建長期受到「工程獨大」影響，使文化、社區復原與組織培力等關鍵領域完全被排除。他批評中央協調會報竟把整合部落意見的責任幾乎完全交給原民會，是對部落參與的錯誤想像。他主張部落應直接參與協調會報，並建議立法院依特別條例時程召開公聽會，讓部落正式參與審議。他強調：「重建成功的關鍵不是施工速度，而是部落能不能坐在決策桌上。」

各在野政黨也共同指出，中央主導與部落參與必須並行，否則三百億預算恐淪為「假重建、真綁樁」的災難財。台灣基進主席王興煥警告，花蓮縣政府在治理與救災上的失能已顯而易見，若地方派系掌握資源，重建將變調。他說：「重建不是蓋房子，而是重建共同體的家。」綠黨召集人甘崇緯則批評，涉及土地利用變更卻未啟動諮商同意程序（FPIC），若程序美化、實質缺席，就是法治破口。時力鄭宇焱指出，「沒有公共參與的重建，就是另一種迫遷」，三百億若缺災民聲音，只會把人移走、卻無法讓生活復原。小民參政歐盟何語蓉從兒童權利出發，批評目前重建完全未納入兒少最佳利益評估，形成治理斷裂，重建應回到人的生活與下一代的未來。

公督盟執行長張宏林警告，若缺乏監督，本次重建預算恐再次淪為地方派系的「私人金庫」。他指出，特別條例給地方「幾乎空白支票」，若沒有透明與審查，恐成為政治恩惠工具，傷害民主。

受災部落、民間組織與政黨共同強調，馬太鞍的重建不是工程量體競賽，而是重建家園、文化與共同生活的未來，要求立即制度化納入部落代表、建立公開透明的審查治理機制，並確保每一分預算用在災民身上，而非成為政治黑手的工具。他們呼籲：「只有中央主導加上社區參與，馬太鞍才能真正走出災難、走向新生。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

打詐要不要動用「鞭刑」？法務部：恐違憲、恐違公約、恐無效

花蓮馬太鞍溪便道搶修喊卡！馬太鞍溪「溪水暴漲」施工團隊緊急撤離