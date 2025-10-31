300億重建條例 傅藏霸王條款？張益贍揭露背後野心！
論壇中心／邱暐琪報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情提出「災後重建特別條例」經費上限達300億元，立法院今（31）日三讀通過。原特別條例中第6條的「遷村條款」，成功擋下。對此，前民眾黨中央委員張益贍在《台灣最前線》節目張益贍直言，傅崐萁急著通過這300億的特別條例，目的是為了明年2026的選舉，準備來發這一筆災難財，根本不顧花蓮光復的災民。
張益贍指出，特別條例第6條明指「經與原住居者諮商取共識，得劃定特定居愈，限制居住或限期強制遷居、遷村，且應予符合前項之適當安置」。而傅崐萁舉辦的重建座談，光復災民根本未受邀，哪來的共識？所幸有「花蓮梅西」張峻的神之右腳，以及馬太鞍青年昨日北上赴立院的抗議，擋下了第6條。
張益贍直言，傅崐萁的霸王條款把土地徵收，難道是為了蓋一棟房子至少三、五百萬這背後的「重建利益」？想要賺更大筆的？呼籲大家持續緊盯傅崐萁之後的每一個動作，是否將這300億重建預算的每一分錢，都用在光復災民身上。
原文出處：最前線(影)／急闖300億重建條例？張益贍揭傅崐萁背後野心 想賺更大條的？
