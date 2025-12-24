「300億重建」不該只剩工程 張峻籲中央撥30億救馬太鞍災民

【警政時報／趙靜姸 花蓮報導】行政院昨（23）日於花蓮縣光復鄉光復國小舉辦「馬太鞍堰塞湖災後復原說明會」，由陳金德政務委員主持，吸引超過400位地方民眾、部落代表及各級民意代表到場參與。本身亦為災民的張峻花蓮縣議會議長，當場向中央提出多項建言，呼籲從300億元重建經費中撥出30億元補助民眾財損，並要求花蓮縣政府儘速於115年度總預算中編列光復災區重建經費。

張峻首先感謝行政院政委陳金德率領各部會親赴地方，與鄉親面對面溝通，展現中央重視災後復原的誠意。他指出，民眾除關心堰塞湖治理、河川堤防等公共工程外，更迫切在意的是實際生活衝擊，包括店家營業損失、農地是否能恢復耕作等問題。

廣告 廣告

張峻（圖中）當場向中央提出多項建言，呼籲從300億元重建經費中撥出30億元補助民眾財損，並要求花蓮縣政府儘速於115年度總預算中編列光復災區重建經費。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻表示，在立委傅崐萁、鄭天財等人積極爭取下，中央已匡列300億元作為災後重建經費，其中270億元投入重大工程建設；但他強調，仍應研議將剩餘30億元用於補助受災民眾的實質財損，協助居民儘速回到正常生活。

他也指出，現行補助措施仍有不足之處，呼籲傅崐萁委員協助與花蓮縣政府秘書長饒忠、縣長徐榛蔚充分溝通，重新檢討相關規劃，並在115年度總預算中明確編列光復災區重建經費。

行政院政務委員陳金德（左四）與花蓮縣議長張峻（右三）及部分議員在「馬太鞍堰塞湖災後復原說明會」合影。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻強調：「鄉公所、縣政府、中央政府，都是為百姓謀福利，絕對沒有什麼不可能，不能一句『不可能』就不做。」他並承諾，花蓮縣議會將儘速召開相關會議，全力為受災鄉親爭取應有權益。

陳金德則表示，災後重建工作必須以居民實際需求為核心，中央將持續與地方政府、部落及民眾密切溝通協調，確保各項復原與重建措施貼近在地期待，讓重建真正落實到民眾身上。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款